Serie de Harry Potter: se confirmó la presencia de un icónico actor de las películas originales

Warwick Davis es el único miembro del claustro de Hogwarts que retoma el mismo papel que tuvo en la saga cinematográfica.

La producción televisiva de Harry Potter sumará nuevamente a un rostro conocido de la franquicia ya llevada al cine a partir de los libros de J.K. Rowling . La propuesta de HBO Max, que tiene fecha de estreno prevista para 2027, está actualmente en etapa de filmación.

La serie incorpora un elenco renovado junto con un equipo creativo distinto para recrear el universo de Hogwarts , se confirmó que Warwick Davis retomará el papel del profesor Filius Flitwick , personaje al que dio vida en las películas originales .

Hasta el momento, se confirmó que Warwick Davis será el único intérprete del reparto original que repetirá su papel en esta relectura televisiva de la saga.

La producción de Harry Potter , que en su primera entrega volverá a llevar a la pantalla la historia de Harry Potter y la piedra filosofal , tendrá como protagonistas a Dominic McLaughlin , Alastair Stout y Arabella Stanton , quienes encarnarán a Harry, Ron y Hermione , en ese orden.

Aunque el personal docente de Hogwarts contará con incorporaciones inéditas —entre ellas, John Lithgow como el nuevo rostro de Albus Dumbledore—, el mago especializado en encantamientos, Filius Flitwick, seguirá estando bajo la interpretación de su actor clásico.

Quién es Filius Flitwick y por qué cambia de aspecto.

La confirmación del regreso de Davis, recordado por su rol en Willow (1988) y también por su participación en Dentro del laberinto (1986) y en la franquicia Star Wars, fue revelada en paralelo con la tradicional cita Back to Hogwarts. Este encuentro, celebrado cada 1 de septiembre, simboliza el inicio del calendario académico dentro del universo mágico.

Davis es el único actor de la saga original que regresará.

Quién es Filius Flitwick y por qué cambia de aspecto

Resulta un tanto paradójico que Warwick Davis vuelva a ponerse en la piel de un personaje que ya había encarnado, aunque su apariencia no se mantuvo uniforme a lo largo de las películas originales.

El intérprete fue siempre el mismo, pero la manera en que se lo caracterizó como ese docente de baja talla —que en las novelas necesita treparse sobre un montón de volúmenes para poder impartir clases— varió de forma drástica de una entrega a otra.

Un actor de las películas originales regresa en la serie de HBO.

En las primeras películas bajo la dirección de Chris Columbus —Harry Potter y la piedra filosofal (2001) y Harry Potter y la cámara secreta (2002)— Davis apareció con un maquillaje y prótesis faciales muy elaboradas, lo que lo hacía parecerse más a un ser fantástico cercano a un duende, pese a que en los libros se lo describía únicamente como un hombre de baja estatura.

En Harry Potter y el prisionero de Azkaban (2004), el cineasta Alfonso Cuarón decidió modificar la estética de distintos componentes del universo mágico, lo que incluyó la apariencia de este personaje.

La serie de Harry Potter traerá de vuelta a uno de los actores de las películas que ya adaptaron la saga literaria de J.K. Rowling.

Aunque Flitwick no figuraba en el guion de esa entrega, Warwick Davis igualmente encarnó a un docente de Hogwarts, solo que luciendo un bigote y unas gafas llamativas, en lugar de su tradicional pelo gris y barba nívea.

Posteriormente, al director Mike Newell, responsable del siguiente filme, le resultó atractivo ese estilo y lo consolidó como la versión definitiva de Filius Flitwick. Dicho look se mantuvo en las posteriores películas a cargo de David Yates, dando lugar a una curiosa situación de continuidad dentro de la narrativa mágica.