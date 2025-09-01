lunes 01 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de septiembre de 2025 - 17:09
Streaming.

Serie de Harry Potter: se confirmó la presencia de un icónico actor de las películas originales

El actor Warwick Davis es el único integrante del profesorado de Hogwarts que volvió a encarnar el mismo personaje que interpretó en las películas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Warwick Davis es el único miembro del claustro de Hogwarts que retoma el mismo papel que tuvo en la saga cinematográfica.

Warwick Davis es el único miembro del claustro de Hogwarts que retoma el mismo papel que tuvo en la saga cinematográfica.

La producción televisiva de Harry Potter sumará nuevamente a un rostro conocido de la franquicia ya llevada al cine a partir de los libros de J.K. Rowling. La propuesta de HBO Max, que tiene fecha de estreno prevista para 2027, está actualmente en etapa de filmación.

Lee además
Harry Potter.
Lumos.

¡Vuelve la magia! Las tres primeras películas de Harry Potter vuelven a los cines
Cumple 45 años Harry Potter, el mago más famoso que cautiva la imaginación de miles de fans en todo el mundo.  
Cine.

Hoy cumple 45 años Harry Potter, el mago que cautivó a millones en el mundo

La serie incorpora un elenco renovado junto con un equipo creativo distinto para recrear el universo de Hogwarts, se confirmó que Warwick Davis retomará el papel del profesor Filius Flitwick, personaje al que dio vida en las películas originales.

Harry Potter tendrá su serie en HBO
Harry Potter tendrá su serie en HBO

Harry Potter tendrá su serie en HBO

Los detalles de la serie de Harry Potter que promete ser un éxito

Hasta el momento, se confirmó que Warwick Davis será el único intérprete del reparto original que repetirá su papel en esta relectura televisiva de la saga.

La producción de Harry Potter, que en su primera entrega volverá a llevar a la pantalla la historia de Harry Potter y la piedra filosofal, tendrá como protagonistas a Dominic McLaughlin, Alastair Stout y Arabella Stanton, quienes encarnarán a Harry, Ron y Hermione, en ese orden.

Aunque el personal docente de Hogwarts contará con incorporaciones inéditas —entre ellas, John Lithgow como el nuevo rostro de Albus Dumbledore—, el mago especializado en encantamientos, Filius Flitwick, seguirá estando bajo la interpretación de su actor clásico.

Quién es Filius Flitwick y por qué cambia de aspecto.

La confirmación del regreso de Davis, recordado por su rol en Willow (1988) y también por su participación en Dentro del laberinto (1986) y en la franquicia Star Wars, fue revelada en paralelo con la tradicional cita Back to Hogwarts. Este encuentro, celebrado cada 1 de septiembre, simboliza el inicio del calendario académico dentro del universo mágico.

Davis es el único actor de la saga original que regresará.

Quién es Filius Flitwick y por qué cambia de aspecto

Resulta un tanto paradójico que Warwick Davis vuelva a ponerse en la piel de un personaje que ya había encarnado, aunque su apariencia no se mantuvo uniforme a lo largo de las películas originales.

El intérprete fue siempre el mismo, pero la manera en que se lo caracterizó como ese docente de baja talla —que en las novelas necesita treparse sobre un montón de volúmenes para poder impartir clases— varió de forma drástica de una entrega a otra.

Un actor de las películas originales regresa en la serie de HBO.

En las primeras películas bajo la dirección de Chris ColumbusHarry Potter y la piedra filosofal (2001) y Harry Potter y la cámara secreta (2002)Davis apareció con un maquillaje y prótesis faciales muy elaboradas, lo que lo hacía parecerse más a un ser fantástico cercano a un duende, pese a que en los libros se lo describía únicamente como un hombre de baja estatura.

En Harry Potter y el prisionero de Azkaban (2004), el cineasta Alfonso Cuarón decidió modificar la estética de distintos componentes del universo mágico, lo que incluyó la apariencia de este personaje.

La serie de Harry Potter traerá de vuelta a uno de los actores de las películas que ya adaptaron la saga literaria de J.K. Rowling.

Aunque Flitwick no figuraba en el guion de esa entrega, Warwick Davis igualmente encarnó a un docente de Hogwarts, solo que luciendo un bigote y unas gafas llamativas, en lugar de su tradicional pelo gris y barba nívea.

Posteriormente, al director Mike Newell, responsable del siguiente filme, le resultó atractivo ese estilo y lo consolidó como la versión definitiva de Filius Flitwick. Dicho look se mantuvo en las posteriores películas a cargo de David Yates, dando lugar a una curiosa situación de continuidad dentro de la narrativa mágica.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¡Vuelve la magia! Las tres primeras películas de Harry Potter vuelven a los cines

Hoy cumple 45 años Harry Potter, el mago que cautivó a millones en el mundo

Serie de Harry Potter: estos son los actores que interpretaran a los Weasley

Netflix: los estrenos de septiembre de 2025

Sigue el furor por "En el Barro": ¿Quién es Martín Rodríguez, el actor que ya trabajó en Hollywood?

Lo que se lee ahora
Todos los estrenos de películas y series en septiembre de 2025.
Streaming.

Netflix: los estrenos de septiembre de 2025

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Detienen a la madre de un bebé de dos meses internado con falta de higiene extrema.
Policiales.

Detienen a la mamá de un bebé internado por falta de higiene extrema

Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo) video
Crimen.

La relación de Matías Jurado con sus hijos y los sospechosos recorridos en colectivo

Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.  
Crimen.

Qué dijo la ex novia de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla de la Primera Nacional después de ganar el clásico
Zona B.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla de la Primera Nacional después de ganar el clásico

Matías Jurado. video
Caso.

Un sobreviviente del presunto asesino serial de Jujuy reveló cómo captaba a sus víctimas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel