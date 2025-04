Netflix prepara la vuelta de "Orgullo y Prejuicio": un elenco que genera expectativas

El rodaje de la producción tiene previsto comenzar en el Reino Unido hacia finales de este año. La propuesta, que busca mantenerse fiel al espíritu original de la célebre novela, cuenta con guion de Dolly Alderton —reconocida por su participación en Everything I Know About Love— y dirección a cargo de Euros Lyn, el cineasta que estuvo al frente de la exitosa Heartstopper.