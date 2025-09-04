Reaparecen dos viejas caras en el nuevo spin-off de The Big Bang Theory

El spin-off de The Big Bang Theory, denominado Stuart Fails To Save The Universe, expande su elenco sumando a dos antiguos miembros de la serie original, aunque ninguno de los protagonistas principales. Esta noticia surge luego de que ya se haya anunciado la vuelta de Denise (Lapkus), su compañero geólogo Bert (Posehn) y el físico Barry Kripke (Bowie).
A su vez, ya se había informado la incorporaciónde Kevin Sussman como protagonista. Y a todo esto, se suma que la producción de CBS confirmó la incorporación de Ryan Cartwright y Josh Brener.
Ryan Cartwright, quien en la serie original interpretó a un compañero de clase de Penny, y Josh Brener, que dio vida a un fanático de los cómics que incluso llegó a manejar la tienda de Stuart por un tiempo, regresan ahora como personajes totalmente nuevos.
Su regreso al universo de The Big Bang Theory será distinto, dándoles la oportunidad de explorar roles inéditos y destacarse de manera diferente. Por el momento no se han confirmado otros regresos de veteranos de la serie, aunque es probable que haya varias sorpresas para los fanáticos.
Este nuevo spinoff se presenta como una propuesta singular dentro del universo de The Big Bang Theory, destacándose por su intensa utilización de efectos visuales y su narrativa.
La historia seguirá a Stuart mientras, de manera accidental, se embarca en un recorrido a través del multiverso: "El propietario de la tienda de cómics, Stuart Bloom (Sussman), tiene la tarea de restaurar la realidad después de que rompe un dispositivo construido por Sheldon y Leonard, que accidentalmente trae un armedón multiverso", recogían desde Variety.
"Stuart es ayudado en esta búsqueda por su novia Denise (Lapkus), su amigo geólogo Bert (Posehn) y el físico Barry Kripke (Bowie). En el camino, se encuentran con versiones de personajes universitarios alternativos que hemos llegado a conocer y amar de 'The Big Bang Theory'".
La producción todavía no cuenta con una fecha oficial de lanzamiento, aunque se espera que se estrene en HBO Max en territorio español.
