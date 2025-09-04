¿Cuándo sale la tercera temporada de Merlina en Netflix?

Tras el cierre de su segunda temporada , los fanáticos de Merlina se preguntan qué sucederá en la próxima entrega. Netflix confirmó hace algunos meses que la serie tendrá una tercera parte , por lo que la continuación está asegurada, aunque aún no se conocen detalles sobre la fecha de estreno .

Se especula que podría llegar a principios o finales de 2026 , siguiendo un modelo similar al de El juego del calamar , pero todo sigue bajo reserva , ya que la plataforma no ha compartido información oficial.

En cuanto a la historia , al final de la segunda temporada se revela que Enid es una loba alfa y, si adopta su forma animal , no podrá regresar a su apariencia humana .

Jenna Ortega vuelve a ponerse en la piel de Merlina Addams en una segunda temporada más oscura y peligrosa.

Para proteger a Merlina , Enid decide transformarse permanentemente, pero luego huye. Esto deja a Merlina y al tío Lucas con la misión de encontrar la manera de devolverla a su forma original , marcando el inicio de la próxima aventura .

La primera temporada de “Merlina” se centra en la vida de la joven Addams en “Nevermore”, la escuela para inadaptados a la que sus padres la inscribieron.

¿Quién es Lady Gaga en Merlina?

En esta temporada, Lady Gaga interpreta a Rosaline Rotwood, una antigua profesora de la Academia Nevermore que falleció, cumpliendo un papel breve pero relevante en la historia.

Así es el personaje de Lady Gaga.

Trama de la temporada 2

Merlina Addams, de nuevo interpretada por Jenna Ortega, regresa a la Academia Nunca Más, donde enfrentará nuevos enemigos y misterios sobrenaturales. Entre intrigas escolares, complicadas relaciones familiares y antiguos adversarios, la joven vivirá un año lleno de caos, humor negro y un ambiente gótico, todo bajo la estética de Tim Burton.

Dirección y producción

Tim Burton vuelve como director y productor ejecutivo, a cargo de los episodios 201, 204, 207 y 208. Se suman Paco Cabezas (202 y 203) y Angela Robinson (205 y 206). Los showrunners Alfred Gough y Miles Millar continúan al frente, asegurando la continuidad del tono oscuro y excéntrico de la serie.

Cuando Netflix estrenó Merlina en el 2022, el éxito fue inmediato.

Elenco principal de Merlina

Jenna Ortega regresa como Merlina, acompañada por la mayoría del reparto original, manteniendo la esencia y dinámica de la primera temporada.

Emma Myers, Steve Buscemi, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez, Joy Sunday, Billie Piper, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Victor Dorobantu, Evie Templeton, Owen Painter, Noah B. Taylor y Hunter Doohan, entre otros.