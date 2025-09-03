miércoles 03 de septiembre de 2025

3 de septiembre de 2025 - 19:44
Streaming.

A qué hora se lanza la segunda parte de "Merlina 2": todo lo que hay que saber de los capítulos

La producción televisiva ideada por Tim Burton regresa con entregas inéditas. El final de la parte 1 de Merlina dejó a los espectadores en suspenso.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Jenna Ortega vuelve a ponerse en la piel de Merlina Addams en una segunda temporada más oscura y peligrosa.

Jenna Ortega vuelve a ponerse en la piel de Merlina Addams en una segunda temporada más oscura y peligrosa.

Después del gran impacto que tuvo la primera mitad de su segunda temporada, Netflix lanza este miércoles una nueva entrega de cuatro capítulos de Merlina. Esta segunda sección continúa con los enigmas que quedaron sin resolver en la primera parte y suma personajes relevantes.

Entre los aspectos más novedosos de esta nueva parte, se destaca la incorporación de la cantante Lady Gaga, cuyo arribo ha despertado gran interés entre los seguidores de la serie.

La segunda parte de la temporada 2 llega con misterio, caos y nuevas amenazas en Nevermore.

De dónde parte la historia

La segunda temporada comenzó con el esperado regreso de Merlina Addams, interpretada por Jenna Ortega, a los corredores sombríos de la academia.

Miles Millar, co-creador de la serie, contó a Netflix Tudum en julio de 2025: “Wednesday entra en esta temporada pensando que conoce Nevermore. Es la primera vez que regresa a la escuela por voluntad propia. Pero en cuanto vuelve, nada sucede como lo esperaba”.

El cierre de la primera mitad dejó a la audiencia en tensión: Tyler Galpin (Hunter Doohan) empujó a Wednesday por una ventana, y la joven terminó gravemente lesionada en el hospital.

Jenna Ortega vuelve a ponerse en la piel de Merlina Addams en una segunda temporada más oscura y peligrosa.

Lady Gaga en ‘Merlina’

Uno de los principales atractivos de esta segunda parte es la llegada de Lady Gaga al reparto. Pocos días antes del lanzamiento, Netflix confirmó que la cantante dará vida a Rosaline Rotwood, una profesora emblemática de Nevermore cuya participación promete alterar el rumbo de la trama.

La primera muestra de Gaga en el papel se vio en el tráiler publicado el 14 de agosto, que cierra con la artista diciendo una frase inquietante: “Cuidado. Habrá un precio que pagar”.

Además de actuar, Gaga debutará con una canción original para la serie, titulada “The Dead Dance”, acompañada de un videoclip dirigido por Tim Burton.

Así es el personaje de Lady Gaga.

Netflix: ¿Cuándo se estrena ‘Merlina’ Temporada 2 - Parte 2?

La segunda mitad de la temporada 2 de Merlina se estrenará este miércoles 3 de septiembre de 2025 en Netflix. El lanzamiento será global y ocurrirá a las 3:00 a.m. ET (hora del este de Estados Unidos), por lo que la hora exacta de disponibilidad dependerá de cada zona geográfica.

Horarios de estreno de Merlina en Netflix

  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua: 1:00 a. m.
  • Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 2:00 a.m.
  • Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 3:00 a.m.
  • Argentina y Uruguay, Brasil (Brasilia): 4:00 a.m.
  • España: 9:00 a.m.
La entrega anterior mostró a Tyler como un nuevo peligro para los personajes.

En esta ocasión, se pondrán a disposición los cuatro capítulos finales (del 5 al 8) que cierran la segunda temporada por completo.

Lo que sigue para la serie

El mundo de Merlina continuará más allá de estos episodios. Incluso antes de que se estrenara la segunda temporada, Netflix había confirmado la producción de una tercera entrega. La novedad se oficializó en julio de 2025, cuando Tim Burton y Jenna Ortega lo anunciaron durante una entrevista con The Hollywood Reporter, y posteriormente la plataforma lo confirmó a través de Tudum.

El co-creador Alfred Gough comentó: “Nuestro objetivo para la temporada 3 es el mismo que en cada temporada: hacer la mejor versión posible de Wednesday. Queremos seguir profundizando en los personajes mientras expandimos el mundo de Nevermore y el de Merlina”.

Embed

Por su parte, Miles Millar adelantó que los próximos episodios profundizarán en la familia Addams y sus secretos ocultos. Además, los showrunners han dado a entender que tienen planificadas historias para hasta cuatro temporadas y no descartan la posibilidad de un spin-off centrado en otros integrantes del mundo Addams.

