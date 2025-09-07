La pregunta de Santi Maratea que incomodó a Mirtha Legrand en plena mesa: ¿qué le preguntó a la Diva?

Mirtha Legrand, fiel a su estilo, aunque visiblemente incómoda, la diva respondió con firmeza: “No te voy a contestar”.

En una nueva emisión de La Noche de Mirtha por la pantalla de El Trece, el sanado 6 de septiembre, Mirtha Legrand volvió a reunir en su clásica mesa a figuras de distintos ámbitos. Entre los invitados estuvieron el periodista Diego Sehinkman, la actriz Nora Cárpena, el actor Luciano Cáceres, la bailarina Mora Godoy y el influencer Santi Maratea, quien protagonizó el momento más comentado de la noche.

El clima de la cena ya venía marcado por la actualidad política donde la conductora no esquivó el tema del escándalo que involucra a Karina Milei tras la difusión de audios que señalan presuntos pedidos de coimas en la compra de medicamentos. A partir de esa conversación, Sehinkman explicó la importancia de cómo el Gobierno maneje la crisis y sostuvo que el desenlace marcará diferencias con otras gestiones.

Mirtha Legrand Mirtha Legrand, fiel a su estilo, aunque visiblemente incómoda, la diva respondió con firmeza: “No te voy a contestar”. ¿Qué le pregunto Santi Maratea a Mirtha Legrand? En ese contexto, Santi Maratea tomó la palabra y lanzó una pregunta directa a la conductora: “Mirtha, ¿a vos te gusta Milei?”. La inesperada consulta sorprendió a todos los comensales y dejó en silencio a la mesa por unos segundos.

Fiel a su estilo, aunque visiblemente incómoda, la diva respondió con firmeza: “No te voy a contestar”. Ante esa reacción, Maratea retrucó con ironía: “Esa respuesta no es poca cosa”. El ida y vuelta no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los espectadores debatieron sobre el verdadero trasfondo de la respuesta de Mirtha.

Algunos usuarios sostuvieron que, de simpatizar con el Presidente, la conductora habría respondido con un “sí” sin dudarlo. Otros, en cambio, creen que la negativa no implica necesariamente una postura contraria, sino simplemente el deseo de mantener en reserva su opinión política. Pregunta de Santi Maratea a Mirtha Legrand El influencer sorprendió a Mirtha Legrand con una consulta política en “La Noche de Mirtha” que sin responder, la Diva dio mucho. Mirtha vigente El momento dejó en evidencia que, incluso a los 97 años, Mirtha Legrand sigue siendo protagonista de situaciones inesperadas en su programa. Lejos de perder vigencia, su mesa continúa generando repercusión tanto en televisión como en las redes sociales, donde cada gesto o declaración de la conductora se convierte en noticia. Tras el tenso cruce, la diva se relajó y retomó el tono habitual del programa. Fue entonces cuando confesó que uno de sus grandes deseos hubiera sido entrevistar a Juan Domingo Perón, a quien le habría preguntado si alguna vez fue feliz. Una muestra de que, más allá de las incomodidades, Mirtha nunca pierde su esencia de gran entrevistadora. Juan Domingo Perón Juan Domingo Perón.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.