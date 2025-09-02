Así es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años.

A los 98 años, Mirtha Legrand sigue representando elegancia y distinción. Esa característica, forjada durante casi un siglo de carrera artística y televisiva, también se percibe en su hogar. Desde hace más de 30 años, la diva de los almuerzos vive en un departamento situado en un barrio de alta categoría de la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años. Un hogar clásico y luminoso La residencia se distingue por ambientes amplios y grandes ventanales que dejan ingresar abundante luz natural, realzando la sensación de calidez en cada estancia. Su decoración de estilo francés, con muebles antiguos y detalles refinados, refuerza el aire clásico que siempre ha identificado a la presentadora.

El living principal se presenta como uno de los rincones más representativos. Allí se combinan sofás de tres cuerpos en tonos neutros, alfombras tradicionales y cojines delicados. Fotos familiares enmarcadas, esculturas y lámparas antiguas completan el entorno, mientras que las paredes exhiben obras de artistas como Alejandro Debonis, Basaldúa, Lescano y Soldi, aportando un toque artístico y personal al espacio.

A sus 98 años, Mirtha Legrand continúa siendo sinónimo de elegancia y sofisticación. Un comedor pensado para recibir Otro de los espacios que llama la atención es el comedor, dominado por una mesa de madera para ocho comensales y un candelabro de caireles que aporta luminosidad y elegancia. La vajilla de plata y la meticulosa disposición de los elementos transforman este lugar en un ambiente perfecto para cenas familiares o reuniones más íntimas.

Biblioteca y recuerdos El departamento también cuenta con un escritorio-biblioteca, amueblado con piezas de estilo Luis XV que, en su momento, fueron restauradas por Daniel Tinayre, el gran amor de Mirtha. En este rincón se conservan libros antiguos, objetos de colección y recuerdos familiares, creando un espacio cargado de historia, memoria y afecto. Un hogar clásico y luminoso. Espacios privados y confort La vivienda cuenta con cuatro dormitorios, incluido uno principal en suite con vestidor, junto a un playroom, cocina con despensa, lavadero y habitación de servicio. El balcón cerrado, transformado en un acogedor patio de invierno, está equipado con plantas, mesas y sillas, ofreciendo un lugar privado para disfrutar del aire libre. El departamento incluye también un escritorio-biblioteca decorado con muebles de estilo Luis XV. Cada espacio de la residencia refleja la personalidad de Mirtha Legrand: un estilo clásico, elegante y atemporal. Rodeada de arte, recuerdos familiares y objetos de gran valor sentimental, la conductora habita un hogar que trasciende lo funcional y se convierte en un retrato palpable de su trayectoria y legado.

