Así lucen los actores de la icónica serie "Buffy, la cazavampiros": ¿Qué fue de sus carreras?

Buffy, la cazavampiros fue una serie televisiva estadounidense que combinaba elementos de terror, comedia y drama , ideada por Joss Whedon y con Sarah Michelle Gellar como protagonista. Su primera emisión tuvo lugar el 10 de marzo de 1997 por The WB y finalizó el 20 de mayo de 2003 en UPN.

La trama giraba en torno a las cazadoras , jóvenes designadas por el destino para enfrentar vampiros, demonios y otras entidades malignas .

Buffy, la cazavampiros, estuvo seis años activa y este año se cumple 28 años de su estreno.

Este 2025 se cumplen 28 años desde su primer episodio . A continuación, repasamos qué hacen hoy los actores principales:

Sarah Michelle Gellar, quien dio vida a Buffy Summers, tiene actualmente 48 años y se desempeña como productora. Su papel en la serie le otorgó un reconocimiento notable, incluyendo seis Teen Choice Awards, el Saturn a Mejor Actriz de Televisión de Género y una nominación al Globo de Oro.

Fuera de la televisión, protagonizó filmes como Sé lo que hiciste el último verano, Scream 2, Crueles intenciones, Simply Irresistible, Scooby-Doo y Scooby-Doo 2: Desatado. En 2015 creó Foodstirs, un emprendimiento online que comercializa kits de repostería, y en 2017 publicó su libro de cocina Stirring Up Fun with Food.

Alyson Hannigan, una amiga inseparable de la protagonista de la serie

Alyson Hannigan dio vida a Willow Rosenberg, la inseparable amiga pelirroja de Buffy. Tras la serie, formó parte de varias películas y programas televisivos, entre ellos American Pie (1999), How I Met Your Mother (2005-2014), Date Movie (2006) y Kim Possible (2019). Actualmente cuenta con 51 años.

Michelle Trachtenberg interpretó a Dawn Summers en la serie

Por su parte, Michelle Trachtenberg interpretó a Dawn Summers, la hermana menor de Buffy, a partir del inicio de la quinta temporada. Tras su participación en la serie, continuó su carrera actuando en producciones como Sueños sobre hielo (2005), Gossip Girl (2007), 17 otra vez (2009) y Killing Kennedy (2013), entre otras. Lamentablemente, falleció el 26 de febrero de 2025 por causas que aún no se conocen, a los 39 años.

Charisma Carpenter dio vida a Cordelia Chase en la popular serie, y también formó parte del spin-off Ángel. Tras su paso por Buffy, la cazavampiros, la actriz interpretó a Kyra en Charmed (2004), a Kendall Casablancas en Veronica Mars (2005–2006) y a Rebecca Sewell en The Lying Game (2012–2013). Hoy tiene 55 años.

El amigo con poderes encarnado por Nicholas Brendon

Por su parte, Nicholas Brendon tenía apenas 25 años cuando encarnó a Xander Harris, el amigo de Buffy que carecía de poderes sobrenaturales. Durante su trayectoria recibió nominaciones a los Saturn Awards como Mejor Actor de Género en Televisión en 1998 y 1999, y en 2000 fue candidato a Mejor Actor de Reparto.

Brendon también participó en series como Kitchen Confidential (2005) y Mentes Criminales (2007). No obstante, sus problemas con el alcohol afectaron su carrera, ya que en varias oportunidades debió internarse en clínicas de rehabilitación.

David Boreanaz encabezó su propio proyecto televisivo con Ángel, el spin-off derivado de Buffy, la cazavampiros. Posteriormente, en 2005 se sumó a Bones, serie que se extendió por doce temporadas, interpretando al personaje de Seeley Booth. En 2010 enfrentó una acusación por acoso sexual, lo que lo mantuvo alejado de la actuación por un tiempo.

Por su parte, Anthony Stewart Head, actor y cantante británico, tenía 43 años cuando dio vida a Rupert Giles, el antiguo bibliotecario del Instituto Sunnydale. Su carrera incluye participaciones en series como Flying Home (2014), Motherland (2019) y Ted Lasso (2020–2023), entre otras producciones.

Además de su trabajo en televisión, cine y teatro, en 2002 lanzó un disco musical junto a George Sarah, titulado "Music for Elevators".

¿Qué fue de la vida de James Marsters luego de la serie?

James Marsters dio vida a Spike, el carismático vampiro que apareció por primera vez en la segunda temporada de la serie y que se convirtió en uno de los intereses románticos de Buffy durante la sexta temporada. Además, prestó su voz para el personaje de Zamasu en Dragon Ball, utilizando el alias David Gray.

Marsters también exploró su faceta de escritor con el cómic Buffy the Vampire Slayer: Spike and Dru. Paralelamente, desarrolló su carrera musical: durante años tocó la guitarra y cantó en bares y clubes de Los Ángeles antes de lanzar su primer álbum. Esta experiencia le permitió interpretar varias canciones en el episodio musical de Buffy, la cazavampiros, titulado “Once More, with Feeling”.

Por su parte, Pedro Pascal tuvo un papel en la cuarta temporada, interpretando a Eddie, un estudiante que termina convertido en vampiro.

Desde entonces, ha participado en producciones destacadas como Juego de Tronos (2011-2019), El Mentalista (2008), Narcos (2015), The Mandalorian (2019), Triple Frontera (2019), The Last of Us (2023), Gladiador II (2024) y su más reciente película Amor Materialista estrenada este año.