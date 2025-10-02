Netflix confirmó el rodaje de la nueva producción de Sebastián Ortega.

Netflix anunció el inicio del rodaje en Buenos Aires de El tiempo puede esperar, una nueva serie argentina producida por Underground, filial de NBC Universal Telemundo, responsables de éxitos como Lalola, Los exitosos Pells, Graduados, 100 días para enamorarse y, más recientemente, En el barro.
La serie fue concebida por Sebastián Ortega, quien también ejerce como director general, mientras que la producción ejecutiva está a cargo de Pablo Culell, el guion es obra de Alejandro Quesada y la dirección corre por cuenta de Guillermo Rocamora y Mariano Ardanaz.
La nueva serie fue creada por Sebastian Ortega.
De qué trata El tiempo puede esperar, la producción que estará en Netflix
Bruno y Florencia son una pareja de jóvenes nacidos en los años 90 que se aman profundamente y sueñan con un futuro compartido. Sin embargo, de manera repentina y sin explicación, Bruno desaparece sin dejar rastro alguno.
La nueva serie fue creada por Sebastian Ortega.
Tres décadas después, Bruno reaparece exactamente igual: misma edad, misma apariencia. Para él, apenas han transcurrido unas pocas horas, mientras que para Florencia han pasado treinta años. De esta manera, pasado y presente colisionan, poniendo a prueba si el amor puede superar los límites del tiempo.
Sebastián Ortega regresa a Netflix.
Elenco de El tiempo puede esperar
Carla Peterson, Jerónimo Bosia, Valentina Zenere y Luciano Castro encabezan el reparto de la serie. Entre las actuaciones destacadas se encuentran Pablo Rago, Jorgelina Aruzzi, Alan Sabbagh y María Leal.
Además, participan como invitados especiales Juan Leyrado y Verónica Llinás. El elenco se completa con Leticia Siciliani, Leonora Balcarce, Toto Ferro y Mariana Genesio.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.