Corrió 21 kilómetros con la computadora en la mano y consultando el ChatGPT

La combinación de deporte y tecnología sumó un episodio insólito hace poco, cuando un joven participó en una maratón mientras interactuaba en tiempo real con ChatGPT , inaugurando una modalidad que rápidamente se volvió viral en redes sociales . El hecho fue compartido por la usuaria Martu Barco (@martubarco) en TikTok .

En el video, se aprecia al corredor con una computadora portátil abierta , consultando al modelo de inteligencia artificial para despejar dudas y ajustar su estrategia de carrera , todo mientras recorría la ruta vistiendo camisa y corbata , mezclando esfuerzo físico con asistencia digital en plena competición.

El clip, que se volvió viral pocas horas después de ser publicado, inicia con Martu cuestionando al joven sobre su inusual técnica: “¿Cómo? Contame de nuevo”, le pregunta. Sin detener su marcha, el corredor explica: “Es más fácil ir preguntándole cosas”, mientras señala la pantalla de su computadora , que sostiene con firmeza durante toda la maratón.

En ese momento, Martu indaga sobre el tipo de interrogantes que realiza, y el participante comparte un ejemplo concreto : “Le pregunté el tiempo estimado de llegada si corro a 5 kilómetros por hora y me respondió que es un poco más de dos horas.”

El video superó las 100 mil reproducciones y provocó asombro, humor y reflexiones sobre el uso de IA en la vida cotidiana.

La secuencia destaca cómo el atleta recurre a ChatGPT para aclarar dudas que normalmente exigirían concentración mental o cálculos rápidos. “De esta manera no gastas glucosa pensando”, comenta entre risas, dejando en claro que delegar los análisis a la inteligencia artificial le permite concentrarse únicamente en el esfuerzo físico.

Más allá del uso funcional, el intercambio entre el corredor y ChatGPT aporta un elemento de humor y sorpresa, mostrando las capacidades tecnológicas actuales. Mientras avanza la maratón, la charla se extiende y Martu le pregunta si la IA también podría hacer predicciones, entre carcajadas: “¿Y me puede tirar el tarot también?”.

El material compartido en TikTok logró viralizarse rápidamente.

Reacciones y viralización en redes sociales

El corredor, manteniendo su ritmo constante, comenta: “Yo creo que puede hacer de todo”, destacando la versatilidad y el alcance de la inteligencia artificial, incluso en situaciones poco convencionales. Mientras continúa avanzando con su computadora en mano, agrega con un toque irónico: “El futuro llegó”, frase que resume el asombro y la innovación dentro del mundo del running moderno.

El clip publicado en TikTok se difundió rápidamente. En solo un par de días, superó las 100 mil reproducciones, obtuvo más de 5.100 “me gusta” y generó más de 100 comentarios de diversa índole.

El hecho de que ChatGPT pudiera asistir a un corredor durante una maratón despertó la imaginación de los usuarios, quienes no solo mostraron sorpresa, sino que también hicieron chistes y reflexionaron sobre los límites de la tecnología en la vida cotidiana y el deporte.

Entre los comentarios más llamativos se leyó: “Menos mal que no nos piden un apto psicológico para correr”, mostrando el tono humorístico predominante. Otros cuestionaron la practicidad del método, con mensajes como: “Era más fácil si tenía el chat gpt en su celular” o “¿Realmente era necesaria la notebook?”, destacando lo inusual de llevar una computadora portátil durante una carrera.

La vivencia del corredor puso de relieve no solo la curiosidad por la tecnología aplicada al día a día, sino que también provocó conversaciones y diversión en las redes, demostrando cómo las herramientas digitales pueden incorporarse en escenarios antes impensados, incluso en el desarrollo de una maratón.