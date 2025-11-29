sábado 29 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de noviembre de 2025 - 15:19
Mercado.

Gimnasia de Jujuy confirmó el primer refuerzo para la Primera Nacional 2026: quién es

Gimnasia de Jujuy se metió en el mercado de pases y confirmó al primer refuerzo para el torneo de la Primera Nacional 2026.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Claudio Pombo gimnasia de jujuy

Gimnasia de Jujuy atraviesa la primera etapa de la pretemporada con vistas al inicio de la Primera Nacional 2026. En este contexto, y tras la llegada de Hernán Pellerano como nuevo entrenador, este 29 de noviembre se confirmó el primer refuerzo del Lobo: el volante Claudio Pombo, quien viene de su último paso por Temperley.

Lee además
Trabaja Gimnasia de Jujuy
Pretemporada.

Gimnasia de Jujuy planifica viajar a Córdoba para jugar amistosos
Plantel Gimnasia de Jujuy
Deportes.

Baja confirmada: la despedida de un jugador de Gimnasia de Jujuy que sorprendió

Quién es Claudio Pombo, el primer refuerzo de Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy anunció que Claudio Pombo será el primer refuerzo del club para afrontar el torneo de la Primera Nacional 2026. El volante, de 31 años y oriundo de Gualeguaychú, llega tras su reciente paso por Temperley, equipo al que arribó a comienzos de año y donde disputó 24 partidos, en los que convirtió 2 goles.

Según pudo saber TodoJujuy.com, el mediocampista firmaría un contrato por un año con la institución Albiceleste —hasta diciembre de 2026— y, desde el próximo lunes 1 de diciembre, quedaría a disposición del entrenador Hernán Pellerano para sumarse a los entrenamientos del plantel.

Pombo cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol argentino. Además de su último ciclo en Temperley, vistió las camisetas de Chacarita, Sarmiento, San Martín de Tucumán, Instituto de Córdoba y Atlético Tucumán. Sus inicios fueron en Huracán Goya y Juventud Unida de Gualeguaychú.

Hernán Pellerano habló de los refuerzos 2026

Al llegar a Jujuy, Hernán Pellerano habló respecto a los posibles refuerzos para encarar el campeonato 2026, comentando que le solicitó al presidente albiceleste, Walter Morales, la posibilidad de que se quede la base de jugadores del torneo pasado.

"Esto es muy importante porque son buena gente, buenos jugadores, y conocen al club y en eso le tenemos que sacar ventaja a los rivales", dijo sobre el plantel profesional.

En otro punto, expresó que, si la situación financiera del club lo permite, le gustaría sumar un lateral derecho y dos extremos. "Si se puede bienvenido sea, pero primero quiero agradecer que se queden los jugadores porque los deben querer de muchísimos equipos", manifestó el entrenador.

hernan pellerano gimnasia de jujuy (1)

Los que se van de Gimnasia de Jujuy

Si bien el club jujeño todavía no confirmó las bajas, nuestro medio pudo conocer días atrás que los primeros jugadores que dejarían Gimnasia de Jujuy. Por un lado, Daniel Juárez y Fernando Duré no serían tenidos en cuenta por el cuerpo técnico del Lobo. El primero debe regresar a Unión de Santa Fe, ya que el club es dueño de su pase. Mientras que Duré deberá conseguir nuevo club para continuar su carrera.

En segunda isntancia, otro de los jugadores que no será tenido en cuenta por Hernán Pellerano, es Román Barreto, defensor de perfil zurdo que arribó al Lobo en junio del 2025 y tenía contrato hasta diciembre. Barreto hizo divisiones inferiores en Colón de Santa Fe y luego continuó su carrera en equipos como Ciudad Bolívar y Unión de Sunchales, mientras que, su último equipo antes de sumarse a Gimnasia de Jujuy fue Sacachispas.

En tanto, Gustavo "Tortuga" Fernández confirmó su salida de Gimnasia de Jujuy a través de las redes sociales con una despedida sentida. "Cerrando una etapa para empezar una nueva. Pero sin antes agradecerle a mi familia por acompañarme en esta locura. Después a mis compañeros que desde mi llegada me trataron súper bien. Al staff del club que hacen todo lo posible por el equipo", dijo el delantero que llegó en junio del 2025 al Lobo jujeño y fue clave en el plantel dirigido por Matías Módolo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy planifica viajar a Córdoba para jugar amistosos

Baja confirmada: la despedida de un jugador de Gimnasia de Jujuy que sorprendió

El jugador de Gimnasia de Jujuy que suena como refuerzo de Quilmes

Inscriben para jugar el torneo de fútbol infantil Manuel "El Negro" Guerrero

Julio Chiarini sobre el futuro de Gimnasia de Jujuy: refuerzos y decisiones clave en el plantel

Lo que se lee ahora
Se viene la carrera “Activa-Mente Jujuy – Exincor Trail & Run” video
Homenajes.

"Activa-Mente Jujuy", la carrera por la salud mental que se combina con el arte

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Nieve en la Puna. video
Tiempo.

Increíble: cayó nieve en el Norte en medio de la ola de calor que afectó a gran parte de Jujuy

Corte en rutas del norte de Jujuy.
Atención.

Una fuerte tormenta hizo crecer el río en Purmamarca y obligó a cortar la ruta

Doble alerta en Jujuy por lluvias y calor extremo
Atención.

Alerta máxima en Jujuy con máximas de 38°C y tormentas con posible granizo: cuándo y zonas afectadas

Impresionantes imágenes de la fuerte tormenta con caída de granizo en Jujuy video
Ahora.

Impresionantes imágenes de la fuerte tormenta con caída de granizo en Jujuy

Foto ilustrativa.
Economía.

Cuánto hay que ganar para ser de clase baja, media y alta en Argentina

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel