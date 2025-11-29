Gimnasia de Jujuy confirmó el primer refuerzo para la Primera Nacional 2026: quién es

Gimnasia de Jujuy atraviesa la primera etapa de la pretemporada con vistas al inicio de la Primera Nacional 2026. En este contexto, y tras la llegada de Hernán Pellerano como nuevo entrenador, este 29 de noviembre se confirmó el primer refuerzo del Lobo: el volante Claudio Pombo, quien viene de su último paso por Temperley.

Gimnasia de Jujuy anunció que Claudio Pombo será el primer refuerzo del club para afrontar el torneo de la Primera Nacional 2026. El volante, de 31 años y oriundo de Gualeguaychú , llega tras su reciente paso por Temperley, equipo al que arribó a comienzos de año y donde disputó 24 partidos, en los que convirtió 2 goles.

Según pudo saber TodoJujuy.com , el mediocampista firmaría un contrato por un año con la institución Albiceleste —hasta diciembre de 2026— y, desde el próximo lunes 1 de diciembre, quedaría a disposición del entrenador Hernán Pellerano para sumarse a los entrenamientos del plantel.

Pombo cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol argentino. Además de su último ciclo en Temperley, vistió las camisetas de Chacarita, Sarmiento, San Martín de Tucumán, Instituto de Córdoba y Atlético Tucumán. Sus inicios fueron en Huracán Goya y Juventud Unida de Gualeguaychú.

Hernán Pellerano habló de los refuerzos 2026

Al llegar a Jujuy, Hernán Pellerano habló respecto a los posibles refuerzos para encarar el campeonato 2026, comentando que le solicitó al presidente albiceleste, Walter Morales, la posibilidad de que se quede la base de jugadores del torneo pasado.

"Esto es muy importante porque son buena gente, buenos jugadores, y conocen al club y en eso le tenemos que sacar ventaja a los rivales", dijo sobre el plantel profesional.

En otro punto, expresó que, si la situación financiera del club lo permite, le gustaría sumar un lateral derecho y dos extremos. "Si se puede bienvenido sea, pero primero quiero agradecer que se queden los jugadores porque los deben querer de muchísimos equipos", manifestó el entrenador.

Los que se van de Gimnasia de Jujuy

Si bien el club jujeño todavía no confirmó las bajas, nuestro medio pudo conocer días atrás que los primeros jugadores que dejarían Gimnasia de Jujuy. Por un lado, Daniel Juárez y Fernando Duré no serían tenidos en cuenta por el cuerpo técnico del Lobo. El primero debe regresar a Unión de Santa Fe, ya que el club es dueño de su pase. Mientras que Duré deberá conseguir nuevo club para continuar su carrera.

En segunda isntancia, otro de los jugadores que no será tenido en cuenta por Hernán Pellerano, es Román Barreto, defensor de perfil zurdo que arribó al Lobo en junio del 2025 y tenía contrato hasta diciembre. Barreto hizo divisiones inferiores en Colón de Santa Fe y luego continuó su carrera en equipos como Ciudad Bolívar y Unión de Sunchales, mientras que, su último equipo antes de sumarse a Gimnasia de Jujuy fue Sacachispas.

En tanto, Gustavo "Tortuga" Fernández confirmó su salida de Gimnasia de Jujuy a través de las redes sociales con una despedida sentida. "Cerrando una etapa para empezar una nueva. Pero sin antes agradecerle a mi familia por acompañarme en esta locura. Después a mis compañeros que desde mi llegada me trataron súper bien. Al staff del club que hacen todo lo posible por el equipo", dijo el delantero que llegó en junio del 2025 al Lobo jujeño y fue clave en el plantel dirigido por Matías Módolo.