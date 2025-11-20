lunes 24 de noviembre de 2025

20 de noviembre de 2025 - 09:46
Mercado.

Las posibles bajas en Gimnasia de Jujuy: quiénes serían los primeros en dejar el club

Gimnasia de Jujuy tendría las primeras bajas de cara al torneo de la Primera Nacional 2026. Hernán Pellerano confirmó qué refuerzos podrían sumar.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy

Quiénes serían los primeros jugadores en irse de Gimnasia de Jujuy

Según pudo conocer TodoJujuy.com, los dos primeros jugadores que dejarían Gimnasia de Jujuy serían Daniel Juárez y Fernando Duré. El primero debe regresar a Unión de Santa Fe, ya que el club es dueño de su pase. Mientras que Duré deberá conseguir nuevo club para continuar su carrera.

fernando dure y daniel juarez

Otro de los jugadores que no será tenido en cuenta por Hernán Pellerano, es Román Barreto, defensor de perfil zurdo que arribó al Lobo en junio del 2025 y tenía contrato hasta diciembre. Barreto hizo divisiones inferiores en Colón de Santa Fe y luego continuó su carrera en equipos como Ciudad Bolívar y Unión de Sunchales, mientras que, su último equipo antes de sumarse a Gimnasia de Jujuy fue Sacachispas.

"Esto es muy importante porque son buena gente, buenos jugadores, y conocen al club y en eso le tenemos que sacar ventaja a los rivales", dijo sobre el plantel profesional.

En otro punto, expresó que, si la situación financiera del club lo permite, le gustaría sumar un lateral derecho y dos extremos. "Si se puede bienvenido sea, pero primero quiero agradecer que se queden los jugadores porque los deben querer de muchísimos equipos", manifestó el entrenador.

Embed - HERNÁN PELLERANO - DT Gimnasia de Jujuy - Asumió y habló de objetivos y refuerzos

Miltón Álvarez se queda en Gimnasia de Jujuy

El pasado viernes 7 de noviembre, el arquero dio la primicia a TodoJujuy.com de que continuará en el plantel durante la temporada 2026. Según indicó Milton Álvarez, su permanencia en el club del barrio Luján sería, en principio, hasta diciembre del próximo año.

Cabe recordar que el ex Independiente de Avellaneda arribó a Jujuy en enero del 2025. Anteriormente, tuvo paso por el Club Deportes Limache, como así también, supo vestir las camisetas de Quilmes, Deportivo Morón, Sportivo Italiano, Colegiales, entre otros.

