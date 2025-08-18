lunes 18 de agosto de 2025

18 de agosto de 2025 - 13:45
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy recupera a Jeremías Perales: cuándo vuelve a jugar en la Primera Nacional

En las próximas fechas de la Primera Nacional, Gimnasia de Jujuy podría contar con el regreso clave de Jeremías Perales al equipo principal. Los motivos y qué se sabe de la sanción.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Jeremías Perales - Gimnasia de Jujuy

Jeremías Perales - Gimnasia de Jujuy

Según pudo saber TodoJujuy.com, el regreso debería haberse concretado hace aproximadamente dos semanas, ya que Callegari, jugador vinculado a la sanción de Perales, ya recibió el alta médica y se reincorporó al Torito de Mataderos.

Cuándo vuelve a jugar Jeremías Perales en Gimnasia de Jujuy

En conferencia de prensa, el entrenador de Gimnasia de Jujuy expresó que "seguramente esta semana podrán contar con Jeremías Perales para que se sume a la competencia en el ataque". Si bien Matías Módolo no brindó mayores precisiones sobre el caso, nuestro medio confirmó con fuentes oficiales del club que la vuelta del delantero se tendría que haber concretado hace dos semanas.

Sin embargo, por cuestiones burocráticas de la AFA esta situación aún no se oficializó, y se espera la confirmación para que Perales pueda regresar a las canchas tras cumplir tres meses de sanción, luego de la lesión que sufrió Stefano Callegari, de Nueva Chicago, en el Estadio 23 de Agosto.

Cabe destacar que Callegari ya forma parte del plantel del Torito, tras la recuperación y posterior alta médica.

jeremias perales.jpg

La sanción de Jeremías Perales

El Tribunal de Disciplina de AFA el jueves 22 de mayo dictaminó sancionar por 6 meses a Jeremías Perales por la lesión sobre Stefano Callegari, capitán de Nueva Chicago.

En el Boletín Oficial detallaron que la medida se basa en el artículo 47 y 48 del Código Disciplinario. Asimismo, indicaron que en bases a la resolución, el Club Nueva Chicago presentó en tiempo y forma el diagnóstico médico acompañado de imágenes sobre la lesión del jugador, Stefano Callegari.

En aquel momento, Jeremías Perales también presentó su descargo y ampliación, "negando intención lesiva y calificando el contacto como desafortunado". En concordancia, sumó pruebas con imágenes y solicitó la morigeración de la sanción.

MATIAS MODOLO SOBRE LA SANCIÓN A JEREMÍAS PERALES

Jeremías Perales recibió amenazas

Sobre el estado emocional del jugador de Gimnasia de Jujuy tras la sanción, y en alusión a cómo recibió la noticia, en el mes de mayo, Matías Módolo había expresado que Jeremías Perales "estaba golpeado" y que "fue amenazado por todos lados".

"El damnificado es el jugador de Chicago, pero son cosas que pasan dentro del juego. Jere es una excelente persona, un gran profesional, no tiene antecedentes de este tipo y la verdad está golpeado. Todos como grupo y familia que somos, lo vamos a apoyar para que no se pinche".

El entrenador también ponderó la necesidad de eliminar los discursos de odio en las redes sociales, haciendo énfasis en que "tienen que aflojar con la agresión y descalificación".

"Esto no contribuye a nada más a que una persona pueda sacar su rabia a través de un teclado, aprovecho este momento para decir que no ayuda en nada esto", puntualizó Matías Módolo.

jeremias perales matias modolo.jpg

