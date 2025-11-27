jueves 27 de noviembre de 2025

27 de noviembre de 2025 - 08:10
Deportes.

Baja confirmada: la despedida de un jugador de Gimnasia de Jujuy que sorprendió

Un importante jugador de Gimnasia de Jujuy confirmó a través de sus redes sociales que no seguirá en el club en la temporada 2026.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Plantel Gimnasia de Jujuy

Plantel Gimnasia de Jujuy

Arrancó el mercado de pases para la temporada 2026 de la Primera Nacional y Gimnasia de Jujuy no es ajeno a algunas bajas en el plantel profesional. En ese marco, en las últimas horas Gustavo “Tortuga” Fernández confirmó que no continuará en el Lobo y se despidió a través de sus redes sociales.

Qué dijo el Tortu Fernández sobre su salida de Gimnasia de Jujuy

Si bien en las últimas horas sonaba la salida de Gustavo Fernández de Gimnasia de Jujuy, no había confirmación oficial por parte del club. Sin embargo, en la noche del miércoles, el jugador utilizó sus redes sociales para despedirse del Lobo, agradeciendo por los meses compartidos.

image

"Bueno cerrando una nueva etapa para empezar una nueva. Pero sin antes agradecerle a mi familia por acompañarme en esta locura. Después a mis compañeros que desde mi llegada me trataron súper bien. Al staff del club que hacen todo lo posible por el equipo", arrancó en sus sentidas palabras el delantero.

Después, agradeció a la Comisión Directiva por permitirle hacerlo "conocer a este club y a esta hermosa ciudad" y a todas las personas que lo ayudaron tanto a él como a su familia. El mensaje estuvo acompañado por un video con imágenes de su recorrido en el club Albiceleste.

Cabe recordar que Fernández arribó a Gimnasia de Jujuy en junio de 2025, donde firmó contrato hasta diciembre de este año. Tras la salida de Matías Módolo del cargo de entrenador, suena la posible vinculación de Tortuga al nuevo club al que arribe el ex DT del Lobo jujeño.

Embed

Otras posibles bajas en Gimnasia de Jujuy: quiénes serían los otros que dejarían el club

Según pudo conocer TodoJujuy.com, otros jugadores que dejarían Gimnasia de Jujuy serían Daniel Juárez y Fernando Duré. El primero debe regresar a Unión de Santa Fe, ya que el club es dueño de su pase. Mientras que Duré deberá conseguir nuevo club para continuar su carrera.

Otro de los jugadores que no será tenido en cuenta por Hernán Pellerano, es Román Barreto, defensor de perfil zurdo que arribó al Lobo en junio del 2025 y tenía contrato hasta diciembre. Barreto hizo divisiones inferiores en Colón de Santa Fe y luego continuó su carrera en equipos como Ciudad Bolívar y Unión de Sunchales, mientras que, su último equipo antes de sumarse a Gimnasia de Jujuy fue Sacachispas.

bajas de gimnasia de jujuy

