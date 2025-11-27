jueves 27 de noviembre de 2025

27 de noviembre de 2025 - 13:10
Atención.

Corte de agua en Alto Comedero: a qué sectores afecta

Vecinos de cinco sectores de Alto Comedero tendrán baja o falta de agua potable por trabajos técnicos en la cisterna del Servicio Penitenciario esta tarde.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Sin agua en sectores de Alto Comedero.

Sin agua en sectores de Alto Comedero.

Reemplazo de válvula y alcance del operativo

El personal técnico especializado trabajará dentro del predio penitenciario, donde se encuentra la válvula central a reemplazar. Este componente regula el flujo de agua hacia varios sectores de Alto Comedero y su renovación permitirá optimizar la distribución y mejorar el suministro.

Desde la empresa informaron que durante el horario de trabajo puede presentarse baja presión o falta total del servicio en cinco zonas residenciales.

Barrios afectados por la interrupción

El corte temporal impactará en los siguientes sectores:

  • 284 Viviendas
  • 337 Viviendas
  • 8 de Marzo
  • 308 Viviendas
  • Sector B2

Los vecinos de estas áreas deberán prever el consumo durante las horas del operativo, especialmente para higiene personal, hidratación y actividades domésticas.

