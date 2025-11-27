jueves 27 de noviembre de 2025

27 de noviembre de 2025 - 09:35
Servicios.

Trabajos de emergencia e interrupción del servicio de agua en Palpalá

Este jueves 27 de noviembre se llevan adelante trabajos de reparación de la red de agua en Palpalá, por lo que el servicio está suspendido.

agua corte
trabajos de emergencia e interrupcion del servicio de agua en palpala y tilcara
Servicios.

Trabajos de emergencia e interrupción del servicio de agua en Palpalá y Tilcara

image
Trabajos de emergencia e interrupci&oacute;n del servicio de agua en Palpal&aacute;

Trabajos de emergencia e interrupción del servicio de agua en Palpalá

Trabajos de emergencia e interrupción del servicio de agua en Tilcara

  • Fecha: jueves 27 de noviembre
  • Horario: hasta las 11hs
  • Lugares: Barrio Loma Golf.

Agua Potable de Jujuy informa que por trabajos de reparación de dos cañerías de 0.75 PVC, se encuentra interrumpido el servicio de agua potable en el Barrio Loma Golf.

