La empresa Agua Potable de Jujuy S.E. comunicó a los vecinos de Palpalá que este jueves 27 de noviembre se lleva a cabo una interrupción programada del servicio de agua potable , debido a trabajos de reparación en diferentes puntos.

Servicios. Trabajos de emergencia e interrupción del servicio de agua en Palpalá y Tilcara

Contaminación Arsénico en el agua: el Norte argentino entre las zonas con mayor concentración

Agua Potable de Jujuy informa que por trabajos de reparación de dos cañerías de 0.75 PVC, se encuentra interrumpido el servicio de agua potable en el Barrio Loma Golf.

Trabajos de emergencia e interrupción del servicio de agua en Palpalá

