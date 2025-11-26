Designaron a los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy

Están los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy Están los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy

En la 11° sesión ordinaria, la Legislatura de Jujuy los miembros del cuerpo solicitaron en primer término el apartamiento del reglamento para habilitar el ingreso de cinco pliegos enviando por el poder Ejecutivo de la provincia a ser tratados, a su vez se hizo lo propio con el proyecto de Ley de Presupuesto 2025. Luego, se pidió la reserva de los expedientes para su análisis, lo que derivó en un cuarto intermedio destinado al estudio de las candidaturas propuestas por el Poder Ejecutivo.

Quiénes son los nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy Los nuevos integrantes del máximo tribunal provincial son: Eduardo Uriondo Tochon

Gonzalo De la Colina

Lisandro Aguiar

Mercedes Arias Con estas designaciones, la Corte Suprema de Justicia de Jujuy vuelve a contar con la totalidad de sus miembros, luego de un período prolongado de funcionamiento con vacantes. Cambios en el Ministerio Público de la Acusación En la jornada de hoy, ingresaron a la Legislatura cinco pliegos en total: los primeros cuatro correspondieron a las designaciones para la Corte Suprema de Justicia de Jujuy, mientras que el quinto pliego propone la designación de Diego Chacón en el Ministerio Público de la Acusación, en reemplazo de Gonzalo De la Colina, quien deja ese cargo para asumir ahora como uno de los nuevos miembros del máximo tribunal provincial.

