26 de noviembre de 2025 - 07:03
Sesión.

El Presupuesto 2026 tomará estado parlamentario en la Legislatura de Jujuy

La Legislatura de Jujuy realizará una nueva sesión ordinaria en la que tomará estado parlamentario el proyecto de Presupuesto 2026, que contempla $2,5 billones.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Legislatura (foto archivo).

Legislatura (foto archivo).

Este miércoles 26 de noviembre desde las 10 se realizará una sesión ordinaria en la Legislatura de Jujuy, donde tomará estado parlamentario el proyecto de Presupuesto 2026, enviado por el Ministerio de Hacienda provincial. Se trata de uno de los debates más importantes del año legislativo, ya que define el rumbo económico, los gastos y la distribución de recursos para el próximo período.

El diputado Santiago Jubert explicó que el tratamiento seguirá el procedimiento habitual: “El mecanismo de trabajo va a ser el de todos los años: una vez que ingrese, va a ir a la Comisión de Finanzas, y seguramente la comisión va a invitar a participar a otras comisiones que deben formar parte del desarrollo legislativo”, señaló.

Los números del Presupuesto 2026

El Ministerio de Hacienda envió un proyecto que contempla un monto total de $2,5 billones, elaborado siguiendo los lineamientos definidos por Nación para la provincia. La estimación se realizó con base en los recursos nacionales proyectados y en las previsiones de recaudación propia.

Jubert señaló que, como ocurre todos los años, “siempre hay ajustes que se terminan de ver en el último momento”, ya que el análisis detallado del funcionamiento del Estado provincial puede requerir modificaciones o mejoras sobre áreas específicas.

Legislatura de Jujuy.
Legislatura de Jujuy.

Legislatura de Jujuy.

Visita del equipo de Hacienda

Jubert anticipó que, como ocurre cada año, el equipo de Hacienda concurrirá a la Legislatura para exponer los lineamientos del proyecto:

“Nos explicarán cuáles son los alcances, cuáles son los objetivos y cuáles serán los destinos de los gastos fundamentales”, indicó.

El legislador agregó que definirán, junto a los presidentes de bloque y a la comisión correspondiente, quiénes participarán de las reuniones y qué funcionarios serán convocados.

“Por lo general viene el Ministro. Creo que es importante que sea él quien les comente a los diputados los alcances del Presupuesto 2026 y evacúe las dudas que siempre surgen”, subrayó Jubert.

¿Habrá sesiones extraordinarias?

Consultado sobre la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias para completar el tratamiento del Presupuesto, Jubert afirmó que lo evaluarán en función del avance del trabajo legislativo.

“Si necesitamos una extraordinaria para terminar de trabajar el presupuesto, seguramente la vamos a hacer. Lo daremos a conocer en la próxima sesión”, adelantó.

Jura de los nuevos diputados

Finalmente, Jubert informó que comenzarán a trabajar junto al presidente de la Cámara y al resto de los legisladores en la Sesión Preparatoria para la jura de los nuevos diputados. La fecha estimada “posiblemente sea el 5 de diciembre”, lo que marcará la renovación parcial del cuerpo legislativo.

