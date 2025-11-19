Cómo estará conformado el Congreso Nacional que votaría el Presupuesto 2026

El Congreso Nacional tratará en los próximos meses en Presupuesto 2026 con una nueva conformación tras las elecciones legislativas. Cuántos diputados tendrá cada bloque y todos los detalles.

La Libertad Avanza, en alianza con el PRO, obtuvo una victoria amplia en las elecciones legislativas 2025 y desde el 10 de diciembre pasará a ocupar la primera minoría en Diputados y Senado. El oficialismo también asegura el tercio de votos necesario para sostener vetos presidenciales y tendrá un rol central cuando llegue a debate el Presupuesto 2026.

Con más del 40% de los votos a nivel nacional, LLA ganó en 15 de las 24 provincias que renovaban Diputados. Además, triunfó en 6 de las 8 que también elegían senadores. En Diputados, el bloque oficialista —junto al PRO y un sector del radicalismo— alcanzará 107 bancas.

Esa cifra no sólo consolida el tercio necesario para sostener vetos presidenciales. También deja al oficialismo a 22 votos de alcanzar la mayoría simple, un punto clave para el debate del Presupuesto 2026 y para cualquier proyecto que requiera acompañamiento legislativo.

El mapa opositor y el rol de las fuerzas provinciales

El kirchnerismo quedará como segunda fuerza con 98 escaños. El espacio Provincias Unidas, que sumó 8 diputados en esta elección, podría alcanzar 17 bancas si unifica su representación. Ese número lo ubicaría como un actor clave en la búsqueda de quórum y mayorías simples, según cómo se alineen en cada votación.

LLA y el PRO, que arriesgaban 29 bancas en esta renovación, sumaron 64. El kirchnerismo retendrá los 46 diputados que ponía en juego, mientras que el Frente de Izquierda incorporará 3 representantes.

El Senado se divide en tercios

En la Cámara Alta, LLA y el PRO lograrán 24 bancas, la cifra justa para sostener vetos presidenciales. Además, el oficialismo quedará como primera minoría si el peronismo continúa dividido en dos bloques, ya que también sumará 24 bancas entre ambas bancadas.

El tercer grupo estará integrado por senadores radicales (9) y representantes de fuerzas provinciales. Entre estas últimas figuran Primero los Salteños, del gobernador Gustavo Sáenz, y La Neuquinidad, la fuerza que lidera Rolando Figueroa tras su salida del Movimiento Popular Neuquino.

Un Congreso con nuevo equilibrio para el tratamiento del Presupuesto 2026

Con el reordenamiento legislativo, el oficialismo contará con el número indispensable para sostener vetos y con la fuerza suficiente para encarar el tratamiento del Presupuesto 2026. El escenario plantea un Congreso dividido en tercios, donde los acuerdos con espacios provinciales serán determinantes.

Cabe destacar que el Gobierno nacional convocó a gobernadores de casi todas las provincias a reuniones con el fin de obtener vía blanca de cara al tratamiento del Presupuesto.