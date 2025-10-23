viernes 24 de octubre de 2025

23 de octubre de 2025 - 22:19
Elecciones.

El Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas cerró la campaña en Perico

Con un acto en Perico, el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas cerró la campaña de cara a las elecciones 2025 del domingo.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Con un acto realizado en Perico, el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas cerró la campaña electoral de cara a las Elecciones 2025 previstas para este domingo 26 de octubre. Estuvieron presentes todos los candidatos, el gobernador Carlos Sadir, referentes y afiliados y simpatizantes.

Sadir comentó que "la verdad es que estamos muy entusiasmados todos ante el cierre de campaña. Luego de una campaña intensa, nuestros candidatos recorriendo toda la provincia, llegando a todos los pueblos, a todos los ciudadanos, llevando el mensaje del Frente Jujuy Crece, que es el frente que hoy representa y cuida a Jujuy, que representa el crecimiento de Jujuy".

"Venimos pidiendo que este domingo, el 26 de octubre, nos acompañen, voten naranja, nos elijan porque estos son los candidatos a diputado nacional que el día de mañana van a defender Jujuy y van a seguir trabajando para que Jujuy siga creciendo", añadió.

Sobre las expectativas para el domingo sostuvo que "tenemos las mejores, obviamente, queremos ir con una victoria contundente porque entendemos que eso es votar naranja y votar Jujuy, y creemos que estos son los mejores candidatos que van a ser los diputados y que van a acompañar el crecimiento de la provincia".

“Sin política no hay democracia”

María Inés Zigarán, candidata a diputada nacional en primer término, dijo que “estamos muy contentos y muy entusiasmados”, y agregó que “ vamos a tener un muy buen resultado en las elecciones del domingo, porque vemos un gran entusiasmo de la gente y eso nos hace pensar que la gente está saliendo de ese desencanto cívico que tuvo en algún momento”.

“Insistimos en la importancia de ir a votar, de no quedarse en la casa, sino de ir a comprometerse con un proyecto, de ir a comprometerse con el futuro, pero también con ese presente”, recalcó la postulante a una banca en el Congreso.

Luego les agradeció a las autoridades de mesa y fiscales que “van a tener la responsabilidad de custodiar también el acto comicial”, y subrayó que “sin política no hay democracia, sin política no hay ninguna posibilidad de transformar la Argentina”.

“Aquellos que tienen un interés en promover el desinterés en los comicios, son sectores antidemocráticos que buscan construir un germen de un autoritarismo, de un proceso de una deriva autoritaria y autocrática que no la vamos a permitir”.

“Tenemos que ratificar el compromiso con la democracia, porque sólo dentro de la democracia podemos generar los cambios que buscamos y podemos corregir el rumbo de las acciones. Los invito a los jujeños y jujeñas a elegir un proyecto que ha garantizado un Estado presente”.

Dijo que apoyar a Jujuy Crece es vital porque “ha garantizado los derechos en los sectores más vulnerables, que vamos por el desarrollo productivo, por la generación de trabajo, por la generación de ingresos”, y que busca “que Jujuy siga creciendo, siga transformándose”.

“Tenemos un Estado presente”

El candidato a diputado nacional en segundo término, Mario Pizarro, dijo que “venimos recorriendo toda la provincia. Sentimos, cuando llegamos a cada lugar, el latino de los corazones de la gente que nos está acompañando”, marcó.

Tenemos un Estado presente, escuchamos a la gente, llegamos a todos los lugares”, y dijo que “hoy termina esta etapa de campaña. El 26 hay que votar al Frente Jujuy Crece para llevar a los candidatos al Congreso de la Nación”.

Dijo que es necesario “para defender a los jujeños y jujeñas”, y subrayó que “hasta el día de hoy recorriendo la provincia. Empecé a caminar, a hacer lo que siempre hice con mis principios y con los valores”, dijo el aspirante a una banca en la Cámara de Diputado.

“Somos un gran frente. Me dijeron donde tengo que estar, y me paro desde mis principios y valores que me enseñaron hace tiempo. Una democracia con contenido social y llevamos adelante cambios importantes”.

