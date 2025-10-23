jueves 23 de octubre de 2025

23 de octubre de 2025 - 19:39
Sin fallo.

AFA le dio 48 horas a Deportivo Madryn para hacer su descargo

Deportivo Madryn fue emplazado por AFA para que en 48 horas realice su descargo por el partido del domingo suspendido ante Gimnasia de Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Suspensión de Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn (Archivo)

Suspensión de Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn (Archivo)

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le dio 48 horas de plazo a Deportivo Madryn para responder y realizar su descargo por la suspensión del partido entre Gimnasia de Jujuy y el equipo chubutense jugado el domingo en el estadio 23 de Agosto.

Se especula que este jueves podría salir el fallo del Tribunal de Disciplina, pero ante este nuevo paso que debe cumplir el equipo de Madryn, no habrá resolución de lo que pasará con los 45 minutos finales hasta, por lo menos, la próxima semana.

Suspensión a Noble y alcanzapelotas

Lo que sí resolvió el Tribunal es suspender por un partido a Matías Noble, el lateral izquierdo que vio la roja de Comesaña sobre el cierre del primer tiempo, por lo que no podrá jugar la revancha. Como fue doble amonestación, recibió solo una fecha.

gimnasia de jujuy deportivo madryn

También fueron sancionados dos alcanzapelotas que fueron informados por el árbitro, quien aseguró que los chicos lo habrían insultado. Uno recibió seis fechas de suspensión para jugar las divisiones inferiores, y el otro jugador, dos fechas.

Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn: cuándo saldría el fallo y las posibles definiciones

Un actor de Los Simuladores contra el árbitro de Gimnasia de Jujuy: "Caradura"

Gimnasia de Jujuy presentó su descargo en AFA: qué dice el comunicado

El fuerte mensaje de Ricardo Caruso Lombardi: "Respeten a Gimnasia de Jujuy"

AFA le dio 48 horas de plazo a Gimnasia de Jujuy para realizar su descargo

