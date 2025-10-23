AFA le dio 48 horas a Deportivo Madryn para hacer su descargo

Suspensión de Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn (Archivo)

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le dio 48 horas de plazo a Deportivo Madryn para responder y realizar su descargo por la suspensión del partido entre Gimnasia de Jujuy y el equipo chubutense jugado el domingo en el estadio 23 de Agosto.

El choque entre jujeños y sureños fue suspendido por el árbitro Lucas Comesaña que denunció que recibió amenazas de dirigentes del Lobo, luego de un polémico arbitraje que no cobró un penal a favor del equipo de Matías Módolo y hecho a Matías Noble.

Se especula que este jueves podría salir el fallo del Tribunal de Disciplina, pero ante este nuevo paso que debe cumplir el equipo de Madryn, no habrá resolución de lo que pasará con los 45 minutos finales hasta, por lo menos, la próxima semana.

Embed Tribunal de Disciplina by Claudio Serra Suspensión a Noble y alcanzapelotas Lo que sí resolvió el Tribunal es suspender por un partido a Matías Noble, el lateral izquierdo que vio la roja de Comesaña sobre el cierre del primer tiempo, por lo que no podrá jugar la revancha. Como fue doble amonestación, recibió solo una fecha. gimnasia de jujuy deportivo madryn También fueron sancionados dos alcanzapelotas que fueron informados por el árbitro, quien aseguró que los chicos lo habrían insultado. Uno recibió seis fechas de suspensión para jugar las divisiones inferiores, y el otro jugador, dos fechas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.