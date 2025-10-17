El Frente Jujuy Crece estuvo presente en El Talar por las personas con discapacidad

María Inés Zigarán, candidata a diputada nacional por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, visitó la localidad de El Talar, donde mantuvo una serie de encuentros con instituciones y organizaciones locales. Durante la jornada, ratificó su compromiso de defender los derechos de las personas con discapacidad y fortalecer las políticas públicas orientadas a la inclusión social.

María Inés Zigarán (4) Encuentro con la organización APADDET En su paso por la localidad, Zigarán se reunió con padres y madres de la Asociación de Padres de Personas con Discapacidad de El Talar (APADDET), con quienes dialogó sobre las principales problemáticas que enfrenta el sector. En ese marco, destacó la importancia de garantizar la accesibilidad, el acompañamiento estatal y las oportunidades laborales para las personas con discapacidad.

“Reafirmamos nuestro compromiso con un Estado presente, inclusivo y que atienda las necesidades de la gente”, expresó la candidata, subrayando la necesidad de sostener políticas activas que promuevan la igualdad de derechos.

Visita a los Bomberos Voluntarios y autoridades comunales Zigarán también se entrevistó con miembros de la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Talar, a quienes reconoció por “el gran trabajo que realizan en favor de la comunidad”. Además, mantuvo un encuentro con autoridades comunales para abordar temas vinculados al desarrollo local y las necesidades del interior provincial.

“Queremos fortalecer el desarrollo del interior” Durante su recorrida, la candidata del Frente Jujuy Crece enfatizó la importancia de generar condiciones para que los sectores productivos del interior puedan crecer y crear empleo genuino. “También pusimos en alto nuestra vocación de promover el desarrollo del interior, generando condiciones para que los sectores productivos se fortalezcan y generen trabajo”, aseguró.

