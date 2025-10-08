Candidatos del Frente Jujuy Crece se reunieron con docentes y vecinos de El Chingo

Los candidatos a diputados nacionales por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas , María Inés Zigarán y Mario Pizarro , mantuvieron un encuentro con docentes jujeños en el que reafirmaron su compromiso con la defensa y fortalecimiento de la educación pública .

Durante la reunión, Zigarán subrayó el papel fundamental que cumple el Estado provincial en la transformación educativa que atraviesa Jujuy. “Nuestro desafío es garantizar que la educación siga siendo una herramienta de acceso a la igualdad de oportunidades”, expresó la candidata.

Posteriormente, los candidatos participaron de una reunión con vecinos del barrio El Chingo , realizada en las instalaciones de la Sociedad Obrera . En ese marco, compartieron ideas y propuestas con integrantes de la organización Mujeres Empoderadas y del Centro Vecinal Tacita de Plata , quienes plantearon inquietudes y proyectos comunitarios vinculados a la educación, la inclusión social y la seguridad barrial.

Durante el encuentro, Zigarán destacó los avances del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE) y el Boleto Estudiantil Gratuito , programas impulsados por el Gobierno de Jujuy.

“Jujuy lleva adelante una gran transformación educativa”, afirmó, y agregó: “Vamos a trabajar desde el Congreso para garantizar en el presupuesto nacional los recursos que necesita la educación pública para seguir creciendo”.

María Inés Zigarán (3)

“El Estado presente en las aulas”

Por su parte, Mario Pizarro sostuvo que el diálogo con los docentes “no es más que reafirmar nuestro compromiso con la educación pública” y remarcó la importancia de acompañar al sector educativo con políticas activas.

“Acompañarlos es indispensable, porque ellos están en permanente formación y son quienes transmiten conocimientos y valores a nuestros jóvenes”, señaló.

Pizarro también resaltó los resultados del PROMACE, indicando que “ya se construyeron más de cien edificios educativos, una muestra clara del Estado presente y del compromiso con una educación pública de calidad”.