miércoles 08 de octubre de 2025

8 de octubre de 2025 - 09:07
Rumbo a octubre.

Candidatos del Frente Jujuy Crece se reunieron con docentes y vecinos de El Chingo

Los candidatos a diputados del Frente Jujuy Crece siguen recorriendo la provincia. Estuvieron junto a docentes y vecinos en el barrio El Chingo.

Por  María Florencia Etchart
Candidatos del Frente Jujuy Crece se reunieron con docentes y vecinos de El Chingo

Candidatos del Frente Jujuy Crece se reunieron con docentes y vecinos de El Chingo

Durante la reunión, Zigarán subrayó el papel fundamental que cumple el Estado provincial en la transformación educativa que atraviesa Jujuy. “Nuestro desafío es garantizar que la educación siga siendo una herramienta de acceso a la igualdad de oportunidades”, expresó la candidata.

Encuentro con la comunidad de El Chingo

Posteriormente, los candidatos participaron de una reunión con vecinos del barrio El Chingo, realizada en las instalaciones de la Sociedad Obrera. En ese marco, compartieron ideas y propuestas con integrantes de la organización Mujeres Empoderadas y del Centro Vecinal Tacita de Plata, quienes plantearon inquietudes y proyectos comunitarios vinculados a la educación, la inclusión social y la seguridad barrial.

Valoración de políticas educativas provinciales

Durante el encuentro, Zigarán destacó los avances del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE) y el Boleto Estudiantil Gratuito, programas impulsados por el Gobierno de Jujuy.

“Jujuy lleva adelante una gran transformación educativa”, afirmó, y agregó: “Vamos a trabajar desde el Congreso para garantizar en el presupuesto nacional los recursos que necesita la educación pública para seguir creciendo”.

María Inés Zigarán (3)

“El Estado presente en las aulas”

Por su parte, Mario Pizarro sostuvo que el diálogo con los docentes “no es más que reafirmar nuestro compromiso con la educación pública” y remarcó la importancia de acompañar al sector educativo con políticas activas.

“Acompañarlos es indispensable, porque ellos están en permanente formación y son quienes transmiten conocimientos y valores a nuestros jóvenes”, señaló.

Pizarro también resaltó los resultados del PROMACE, indicando que “ya se construyeron más de cien edificios educativos, una muestra clara del Estado presente y del compromiso con una educación pública de calidad”.

Mario Pizarro

