María Inés Zigarán llamó a acompañar la propuesta del Frente Jujuy Crece

La candidata a diputada nacional por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas , María Inés Zigarán, cuestionó el rumbo económico impulsado por el presidente Javier Milei y advirtió sobre las consecuencias sociales de sus políticas.

“La Argentina hoy es para pocos”, expresó, al remarcar la exclusión que generan la baja de programas sociales, educativos y de salud, así como la reducción de recursos para la obra pública. Según la dirigente, este esquema conduce a “un país con desempleo, pobreza y vulnerabilidad”.

Zigarán sostuvo que la discusión no pasa por rechazar el orden de las cuentas públicas, sino por cómo se lo construye : “El equilibrio fiscal no se discute, pero debe hacerse con servicios que garanticen igualdad”.

De esta manera, defendió la necesidad de un Estado presente que asegure derechos básicos y oportunidades para toda la población.

Llamado al electorado

Durante su participación en la fiesta patronal de El Piquete en honor a la Virgen de La Merced, Zigarán destacó la importancia de las próximas elecciones del 26 de octubre. “Se define el modelo de país a construir con el aporte del Congreso de la Nación”, señaló, y llamó a acompañar la propuesta de Jujuy Crece.

Asimismo, subrayó que “las decisiones del Congreso son fundamentales para las provincias y su desarrollo”, por lo que instó a los jujeños a respaldar un proyecto que contemple inclusión y equidad.

Una Argentina de oportunidades

En su mensaje, la candidata manifestó su compromiso con un futuro en el que el Estado sea “garante de los derechos fundamentales de las personas”, y ratificó su aspiración de trabajar por una Argentina inclusiva con oportunidades para todos.