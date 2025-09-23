María Inés Zigarán: "El principal eje de la campaña es la defensa a la obra pública"

La ministra de Ambiente y Cambio Climático, y candidata a diputada nacional por el Frente Jujuy Crece, María Inés Zigarán estuvo en Sin Límites e hizo referencia a los principales desafíos de la provincia y del país de cara a las Elecciones del 26 de octubre.

Caimancito. María Inés Zigarán valorizó el rol de las mujeres indígenas en la construcción de un Jujuy para todos

Zigarán aseguró que el primer eje de campaña es la defensa de la obra pública: "Los principales ejes de nuestra campaña son la defensa de la obra pública, que ha visto afectada por las decisiones que ha tomado el Gobierno Nacional bajaron los recursos para la construcción de viviendas, rutas nacionales y otras obras fundamentales. Eso afecta la calidad de vida. No obstante, es una decisión del gobernador Carlos Sadir y de nuestro proyecto político garantizar la obra pública y continuar con la construcción de viviendas, rutas, escuelas y plantas de residuos, porque entendemos que la obra pública hace al bienestar colectivo de los jujeños y las jujeñas.”

El segundo gran eje de la campaña tiene que ver con la educación. En ese sentido, comentó que “Nación sacó el Fondo de Incentivo Docente y varios programas educativos. Vamos a trabajar desde el Congreso para que se restablezcan estas partidas y para que el equilibrio fiscal se construya de otra manera, garantizando los servicios esenciales como la salud pública, la educación y el cuidado de los sectores más desaventajados como las personas con discapacidad y jubilados”, indicó.

“Ocho de cada diez argentinos no llegan a fin de mes. Su capacidad adquisitiva se ha reducido enormemente y por lo tanto el consumo y las ventas han caído. Eso genera una situación muy compleja para trabajadores y para el sector productivo", añadió.

María Inés Zigarán

El rol del Congreso y el valor del voto

La ministra destacó la revalorización del Congreso en los últimos meses, “el Congreso mostró que tiene poder de fuego en materia de control e insistencia de leyes que son imprescindibles. La discusión del presupuesto nacional va a ser una gran batalla porque allí se definen prioridades. Educación, salud, jubilados, empleo público y la agenda ambiental deben ser defendidos.”

Además, Zigarán convocó a los jujeños a participar en las elecciones: “Mi convocatoria es que la gente vaya y elija un proyecto de país. Creo que en esta oportunidad los jubilados van a ir masivamente a votar porque se dieron cuenta de que el gobierno nacional ha afectado sus intereses al rechazar la ley que aumentaba sus haberes. También habrá una gran afluencia de personas con discapacidad y sus familias. Es fundamental construir una alternativa de centro, entre el mileísmo y el kirchnerismo.”

Próximos pasos de campaña

La candidata de Jujuy Crece confirmó que el 9 de octubre se realizará un acto con gobernadores que integran el espacio Provincias Unidas en Jujuy, para ratificar la pertenencia de la provincia a este frente político. “Vamos a tener el 9 de octubre un acto con referentes de Provincias uUnidas acá en la provincia de Jujuy. Está planificado para ratificar también nuestra pertenencia a ese frente y la construcción de ese frente que es tan importante. Lo que queremos es llegar sobre todo a los colectivos que han sido más afectados por esta crisis".

"Sin obra pública, sin caminos, sin rutas, sin servicios de cloacas, sin servicios de agua, de luz, realmente es muy difícil garantizar calidad de vida en los pueblos del interior. Por eso necesitamos construir una Argentina federal y esto lo podemos hacer solamente desde Provincias Unidas porque la Libertad Avanza tiene una mirada muy del centro del país, viendo como las problemáticas de la capital de la ciudad autónoma de Buenos Aires y de grandes ciudades", agregó.

La agenda ambiental, un compromiso personal

En su rol de ministra, Zigarán hizo un balance del trabajo del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, destacando el fortalecimiento del sistema de prevención de incendios forestales con cinco bases operativas en la provincia.

Advirtió que el 99,9% de los incendios son producto de la acción humana e instó a la población a extremar cuidados. “Hemos pasado una temporada compleja, sobre todo con incendios de interfaz en zonas urbanas, lo que obliga a reforzar campañas de concientización”, dijo.

También resaltó la importancia de la creación de nuevas áreas protegidas y parques nacionales para conservar la biodiversidad y mitigar los efectos del cambio climático. “La agenda ambiental será parte de mi trabajo legislativo. El desarrollo sostenible es clave para el presente y el futuro de Jujuy”, afirmó.