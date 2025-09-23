martes 23 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de septiembre de 2025 - 19:36
Sin Limites.

María Inés Zigarán: "El principal eje de la campaña es la defensa a la obra pública"

Entre otros temas, María Inés Zigarán habló de los ejes de la campaña, llamó a la ciudadanía a participar en las Elecciones y anticipó un acto con referentes de Provincias Unidas.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Marías Inés Zigarán.

Marías Inés Zigarán.

Lee además
María Inés Zigarán.
Caimancito.

María Inés Zigarán valorizó el rol de las mujeres indígenas en la construcción de un Jujuy para todos
Carlos Sadir inauguró obras de pavimento y redes cloacales en El Carmen
Interior.

"Sin obra pública no hay desarrollo" dijo María Inés Zigarán en El Carmen

Zigarán aseguró que el primer eje de campaña es la defensa de la obra pública: "Los principales ejes de nuestra campaña son la defensa de la obra pública, que ha visto afectada por las decisiones que ha tomado el Gobierno Nacional bajaron los recursos para la construcción de viviendas, rutas nacionales y otras obras fundamentales. Eso afecta la calidad de vida. No obstante, es una decisión del gobernador Carlos Sadir y de nuestro proyecto político garantizar la obra pública y continuar con la construcción de viviendas, rutas, escuelas y plantas de residuos, porque entendemos que la obra pública hace al bienestar colectivo de los jujeños y las jujeñas.”

Educación y servicios esenciales como prioridad

El segundo gran eje de la campaña tiene que ver con la educación. En ese sentido, comentó que “Nación sacó el Fondo de Incentivo Docente y varios programas educativos. Vamos a trabajar desde el Congreso para que se restablezcan estas partidas y para que el equilibrio fiscal se construya de otra manera, garantizando los servicios esenciales como la salud pública, la educación y el cuidado de los sectores más desaventajados como las personas con discapacidad y jubilados”, indicó.

“Ocho de cada diez argentinos no llegan a fin de mes. Su capacidad adquisitiva se ha reducido enormemente y por lo tanto el consumo y las ventas han caído. Eso genera una situación muy compleja para trabajadores y para el sector productivo", añadió.

María Inés Zigarán

El rol del Congreso y el valor del voto

La ministra destacó la revalorización del Congreso en los últimos meses, “el Congreso mostró que tiene poder de fuego en materia de control e insistencia de leyes que son imprescindibles. La discusión del presupuesto nacional va a ser una gran batalla porque allí se definen prioridades. Educación, salud, jubilados, empleo público y la agenda ambiental deben ser defendidos.”

Además, Zigarán convocó a los jujeños a participar en las elecciones: “Mi convocatoria es que la gente vaya y elija un proyecto de país. Creo que en esta oportunidad los jubilados van a ir masivamente a votar porque se dieron cuenta de que el gobierno nacional ha afectado sus intereses al rechazar la ley que aumentaba sus haberes. También habrá una gran afluencia de personas con discapacidad y sus familias. Es fundamental construir una alternativa de centro, entre el mileísmo y el kirchnerismo.”

Próximos pasos de campaña

La candidata de Jujuy Crece confirmó que el 9 de octubre se realizará un acto con gobernadores que integran el espacio Provincias Unidas en Jujuy, para ratificar la pertenencia de la provincia a este frente político. Vamos a tener el 9 de octubre un acto con referentes de Provincias uUnidas acá en la provincia de Jujuy. Está planificado para ratificar también nuestra pertenencia a ese frente y la construcción de ese frente que es tan importante. Lo que queremos es llegar sobre todo a los colectivos que han sido más afectados por esta crisis".

"Sin obra pública, sin caminos, sin rutas, sin servicios de cloacas, sin servicios de agua, de luz, realmente es muy difícil garantizar calidad de vida en los pueblos del interior. Por eso necesitamos construir una Argentina federal y esto lo podemos hacer solamente desde Provincias Unidas porque la Libertad Avanza tiene una mirada muy del centro del país, viendo como las problemáticas de la capital de la ciudad autónoma de Buenos Aires y de grandes ciudades", agregó.

La agenda ambiental, un compromiso personal

En su rol de ministra, Zigarán hizo un balance del trabajo del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, destacando el fortalecimiento del sistema de prevención de incendios forestales con cinco bases operativas en la provincia.

Advirtió que el 99,9% de los incendios son producto de la acción humana e instó a la población a extremar cuidados. “Hemos pasado una temporada compleja, sobre todo con incendios de interfaz en zonas urbanas, lo que obliga a reforzar campañas de concientización”, dijo.

También resaltó la importancia de la creación de nuevas áreas protegidas y parques nacionales para conservar la biodiversidad y mitigar los efectos del cambio climático. “La agenda ambiental será parte de mi trabajo legislativo. El desarrollo sostenible es clave para el presente y el futuro de Jujuy”, afirmó.

Embed - María Inés Zigarán en Sin Límites

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

María Inés Zigarán valorizó el rol de las mujeres indígenas en la construcción de un Jujuy para todos

"Sin obra pública no hay desarrollo" dijo María Inés Zigarán en El Carmen

María Inés Zigarán: "Somos la alternativa que necesita el país y los jujeños"

María Inés Zigarán: "Los diputados nacionales tienen que entender las necesidades de la gente"

Hoy Sin Límites, tendrá a María Inés Zigarán y Guillermo Beller como invitados

Lo que se lee ahora
donald trump respaldo a javier milei: tiene mi completo respaldo para su reeleccion video
Política.

Donald Trump respaldó a Javier Milei: "Tiene mi completo respaldo para su reelección"

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Aumento.

Este martes sube el boleto de colectivo en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

Insólito episodio en Tucumán: entró a su propio velorio gritando estoy vivo
Justicia.

Insólito episodio en Tucumán: entró a su propio velorio gritando "estoy vivo"

Casa de Matías Jurado en Alto Comedero video
Investigación.

Caso Matías Jurado: en las próximas horas podría confirmarse una quinta víctima

Candidatas para la Elección Nacional 2025 video
Agenda.

FNE 2025: conocé a todas las candidatas para la Elección Nacional

Los médicos advirtieron un nuevo problema en sus pulmones.
Salud.

De que se trata la 'atelectasia', la complicación detectada en Thiago Medina

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel