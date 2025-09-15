María Inés Zigarán: "Somos la alternativa que necesita el país y los jujeños"

María Inés Zigarán , Mario Pizarro y Malena Amerise , candidatos a diputados nacionales por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, participaron del plenario de dirigentes del Comité Capital de la Unión Cívica Radical de Jujuy para organizar la campaña electoral.

Estuvieron presentes referentes del radicalismo capitalino como Jorge ‘Rizzotti, Raúl Jorge y Santiago Jubert, Adriano Morone, Carlos Toconás, Marta Russo, Cacho Brajcich, Mónica Ramos, Diego Rotela, Gustavo Muro, Mary Ferrín, Camilo Atim, Omar Gutiérrez, entre muchos otros.

Todos expresaron que el gobierno de Milei representa un retroceso autoritario, antisocial y cruel , y llamaron a militar con convicción para frenar el ajuste, defender la democracia y construir una alternativa sólida desde el centro político, con Estado presente y mirada federal.

Candidata a Diputada Nacional por el Frente Jujuy Crece, María Inés Zigarán Candidata a Diputada Nacional por el Frente Jujuy Crece, María Inés Zigarán

Zigarán augura un “gran triunfo en octubre”, el cual “será anticipo del triunfo en 2027, cuando Provincias Unidas como frente nacional derrote al liberalismo y al kirchnerismo”, y agregó que “hay un electorado desencantado con el proyecto de Milei”.

“Somos la alternativa de centro que necesita el país y los jujeños. No somos ni la derecha antisocial de Milei ni la izquierda destructiva; somos la opción democrática de centro que defiende el Estado, los trabajadores, los jubilados y la educación pública”, afirmó.

“El sacrificio económico fue una gran mentira: la economía familiar ha caído, Milei quitó pensiones a personas con discapacidad, y no cree en los derechos universales ni en la democracia; hay que ponerle un freno, y Jujuy tiene que volver a ser ejemplo”, dijo la postulante a una banca.

Candidato a Diputado Nacional por el Frente Jujuy Crece, Mario Pizarro Candidato a Diputado Nacional por el Frente Jujuy Crece, Mario Pizarro

Mario Pizarro denunció que “quienes vinieron a destruir la casta, ahora vienen por cada uno de ustedes, de sus familias, de los jubilados; hicieron volar por el aire los derechos, nuestros mayores no pueden comprar medicamentos, hacen colas y son rechazados del sistema”, y destacó que “Milei no cree en el Estado, pero nosotros sí: con Cauchari hicimos escuelas, con políticas públicas generamos igualdad”.