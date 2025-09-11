jueves 11 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de septiembre de 2025 - 09:06
Interior.

"Sin obra pública no hay desarrollo" dijo María Inés Zigarán en El Carmen

El gobernador Carlos Sadir, junto a los candidatos del Frente Jujuy Crece, participaron de la inauguración de obra publica en El Carmen, enfatizando que son "obras pensando en la gente”

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Carlos Sadir inauguró obras de pavimento y redes cloacales en El Carmen

Carlos Sadir inauguró obras de pavimento y redes cloacales en El Carmen

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, encabezó la inauguración de obras de pavimento y trabajos complementarios de red de agua y cloacas en el barrio San Juan de El Carmen, sobre calles Bolivia y Costa Rica.

Lee además
Carlos Sadir.
Éxodo Jujeño.

Carlos Sadir: "Es una manera de valorizar y reivindicar lo que hicieron los jujeños"
Carlos Sadir pidió reconocimiento nacional para el Éxodo Jujeño.
Gesta FHistorica.

Carlos Sadir pidió un reconocimiento nacional para el Éxodo Jujeño

“Hacemos obras pensando en la gente”, expresó el mandatario al destacar la importancia de las mejoras urbanas que buscan elevar la calidad de vida de los vecinos.

Carlos Sadir inauguró obras de pavimento y redes cloacales en El Carmen
Carlos Sadir inauguró obras de pavimento y redes cloacales en El Carmen

Carlos Sadir inauguró obras de pavimento y redes cloacales en El Carmen

Trabajo conjunto entre provincia y municipio

Las obras fueron posibles gracias al esfuerzo conjunto entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de El Carmen. En ese sentido, Sadir felicitó al intendente Víctor Hugo González por “las constantes gestiones y el compromiso de seguir potenciando una ciudad tan importante para los jujeños”.

Embed - “Ratificamos el valor de la obra pública”, dijo Zigarán en la inauguración de obras en El Carmen

Coordinación y políticas ambientales

El gobernador subrayó la “permanente coordinación” con el municipio para transformar “sueños en realidades que lleven beneficios a toda la comunidad”.

Asimismo, destacó el rol de la política ambiental a través de GIRSU, orientada no solo al desarrollo de las ciudades sino también al cuidado de la salud y el bienestar de los jujeños.

Obra pública en tiempos difíciles

Sadir señaló que “trabajar y desarrollar obra pública en un contexto nacional tan complejo es un gran desafío”, y remarcó la importancia de contar con “una administración eficiente, responsable y ordenada” que permita “estar cerca de la gente, escuchar sus necesidades y dar respuestas concretas”.

Acompañamiento provincial

Por su parte, el intendente González agradeció el apoyo del Ejecutivo provincial y valoró “el trabajo conjunto como motor de grandes logros para toda la comunidad”.

El acto contó con la presencia de la ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán; el secretario de Energía, Mario Pizarro; funcionarios provinciales, autoridades locales y vecinos de la zona.

Maria Inés Zigarán, candidata a Diputada Nacional en primer término por el frente Jujuy Crece, acompañó a los vecinos en este momento donde se inauguró la pavimentación de 600 metros lineales de calle. “Desde el Gobierno de la provincia de Jujuy seguimos ratificando el valor de la obra pública, como motor de desarrollo para los pueblos y sin obra pública no hay desarrollo” decía Zigarán, a lo que cerró: “Necesitamos un estado presente, garantizando obras como estas

Por su parte, Mario Pizarro, candidato en segundo término a Diputado Nacional, continuó con la misma línea, “la importancia de la obra pública”. En sus palabras, Pizarro aclaró que los fondos de estas obras son 100% provinciales, “Esto muestra que hay un gobierno presente en la provincia de Jujuy. Mientras el gobierno nacional clausura la obra pública, nuestro Gobierno sigue adelante

“Esto es un esfuerzo de la provincia con recursos propios, (…) el Gobierno Nacional no cree en la obra pública (…) trabajamos al lado de la gente”

La candidata en tercer término, Malena Amerise también acompañó esta inauguración de importancia social en El Carmen. La funcionaria enfatizó: “Son hechos que hablan de un estado presente y pone en valor la importancia de la política pública pensando en el ciudadano. (…) Esto habla del dialogo que existe entre el gobierno provincial y municipal”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Carlos Sadir: "Es una manera de valorizar y reivindicar lo que hicieron los jujeños"

Carlos Sadir pidió un reconocimiento nacional para el Éxodo Jujeño

Carlos Sadir: "Esperemos que Nación aplique los recursos al mantenimiento de rutas"

Carlos Sadir tras las elecciones 2025 en Buenos Aires: "Sin gestión y sin diálogo no hay futuro"

En lo que va del 2025 ya se hicieron 15 mil castraciones en San Salvador de Jujuy

Lo que se lee ahora
Sin clases en Jujuy el jueves.
Educación.

Este jueves no hay clases en las escuelas de Jujuy: los detalles

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

EJESA anunció cortes programados. /Imagen ilustrativa
Energía.

Corte de luz para este jueves 11 de septiembre: lugares y horarios

Noelia Pace en Jujuy.
Medium.

¡Confirmado! Noelia Pace en Jujuy el 17 de octubre

La alumna atrincherada en la escuela de La Paz era víctima de bullying, según sus compañeros
Acoso escolar.

Pánico en la escuela de Mendoza: "La adolescente era víctima de bullying"

Pánico en Mendoza: una adolescente disparó y se atrincheró en una escuela
Tensión.

Pánico en Mendoza: una adolescente disparó y se atrincheró en una escuela

Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario
Oficial.

Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel