"Sin obra pública no hay desarrollo" dijo María Inés Zigarán en El Carmen

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir , encabezó la inauguración de obras de pavimento y trabajos complementarios de red de agua y cloacas en el barrio San Juan de El Carmen, sobre calles Bolivia y Costa Rica.

“Hacemos obras pensando en la gente” , expresó el mandatario al destacar la importancia de las mejoras urbanas que buscan elevar la calidad de vida de los vecinos.

Las obras fueron posibles gracias al esfuerzo conjunto entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de El Carmen . En ese sentido, Sadir felicitó al intendente Víctor Hugo González por “las constantes gestiones y el compromiso de seguir potenciando una ciudad tan importante para los jujeños”.

El gobernador subrayó la “permanente coordinación” con el municipio para transformar “sueños en realidades que lleven beneficios a toda la comunidad”.

Asimismo, destacó el rol de la política ambiental a través de GIRSU, orientada no solo al desarrollo de las ciudades sino también al cuidado de la salud y el bienestar de los jujeños.

Obra pública en tiempos difíciles

Sadir señaló que “trabajar y desarrollar obra pública en un contexto nacional tan complejo es un gran desafío”, y remarcó la importancia de contar con “una administración eficiente, responsable y ordenada” que permita “estar cerca de la gente, escuchar sus necesidades y dar respuestas concretas”.

Acompañamiento provincial

Por su parte, el intendente González agradeció el apoyo del Ejecutivo provincial y valoró “el trabajo conjunto como motor de grandes logros para toda la comunidad”.

El acto contó con la presencia de la ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán; el secretario de Energía, Mario Pizarro; funcionarios provinciales, autoridades locales y vecinos de la zona.

Maria Inés Zigarán, candidata a Diputada Nacional en primer término por el frente Jujuy Crece, acompañó a los vecinos en este momento donde se inauguró la pavimentación de 600 metros lineales de calle. “Desde el Gobierno de la provincia de Jujuy seguimos ratificando el valor de la obra pública, como motor de desarrollo para los pueblos y sin obra pública no hay desarrollo” decía Zigarán, a lo que cerró: “Necesitamos un estado presente, garantizando obras como estas ”

Por su parte, Mario Pizarro, candidato en segundo término a Diputado Nacional, continuó con la misma línea, “la importancia de la obra pública”. En sus palabras, Pizarro aclaró que los fondos de estas obras son 100% provinciales, “Esto muestra que hay un gobierno presente en la provincia de Jujuy. Mientras el gobierno nacional clausura la obra pública, nuestro Gobierno sigue adelante ”

“Esto es un esfuerzo de la provincia con recursos propios, (…) el Gobierno Nacional no cree en la obra pública (…) trabajamos al lado de la gente”

La candidata en tercer término, Malena Amerise también acompañó esta inauguración de importancia social en El Carmen. La funcionaria enfatizó: “Son hechos que hablan de un estado presente y pone en valor la importancia de la política pública pensando en el ciudadano. (…) Esto habla del dialogo que existe entre el gobierno provincial y municipal”.