Family Day, un puente entre el trabajo y la vida familiar

Family Day Manzur Administraciones

El “Día de las Familias” que organizó Manzur Administraciones este domingo 7 de septiembre en el Complejo "Las Vertientes" no fue únicamente una jornada de juegos, música y comida. Fue, sobre todo, un recordatorio de que detrás de cada puesto de trabajo hay personas que son madres, padres, hijos e hijas, y que el equilibrio entre lo laboral y lo familiar es clave para el bienestar integral.

La empresa como espacio abierto La apertura de las puertas de la compañía de Manzur Administraciones a las familias no solo permitió que los más chicos conocieran el lugar donde trabajan sus padres, sino que también reforzó un mensaje importante: el trabajo no tiene por qué ser un mundo aislado de la vida personal. La posibilidad de compartir esos espacios ayuda a reducir la distancia entre lo que pasa en la oficina y lo que ocurre en casa.

family day manzur (3) Conciliación y pertenencia En tiempos donde la conciliación laboral-familiar es uno de los grandes desafíos, iniciativas como ésta muestran que las empresas pueden hacer más que hablar de productividad. Se trata de generar políticas y actividades que fortalezcan los lazos, promuevan un sentido de pertenencia y cuiden la salud emocional de su gente.

Un bienestar que se traduce en compromiso La experiencia de quienes asistieron a este nuevo Family Day de Manzur Administraciones deja en claro que los vínculos fortalecidos entre empresa y familia se reflejan luego en el clima de trabajo. Esto sucede cuando los empleados sienten que su vida familiar es valorada, el compromiso y la motivación se multiplican mejorando el clima laboral.

family day manzur (2) Más allá de un día de festejo El “Día de las Familias” no debería quedar sólo en una celebración anual, sino en un ejemplo de cómo integrar dinámicas que hagan de la conciliación un hábito cotidiano. Espacios de diálogo, horarios flexibles, programas de bienestar y momentos compartidos son pasos concretos hacia un modelo de trabajo más humano. Contenido externo.

