jueves 11 de septiembre de 2025

11 de septiembre de 2025 - 12:53
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 11 de septiembre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, jueves 11 de septiembre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Resultados Tombola Jujeña.

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, jueves 11 de septiembre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 1597 - (97 - La mesa)

Los números ganadores:

  1. 1597
  2. 1684
  3. 1641
  4. 8119
  5. 2288
  6. 3669
  7. 3544
  8. 1391
  9. 1374
  10. 1691
  11. 4194
  12. 3645
  13. 4024
  14. 4064
  15. 5656
  16. 9676
  17. 2541
  18. 9164
  19. 6698
  20. 5720

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

