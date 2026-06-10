El Gobierno y las universidades llegaron a un acuerdo por el financiamiento

El Gobierno, el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios docentes y no docentes firmaron un acuerdo por el financiamiento de las universidades públicas , luego de varias semanas de negociaciones por los fondos destinados a las casas de estudio, hospitales universitarios, salarios y becas.

País. La Corte rechazó recusaciones del Estado en la causa por financiamiento universitario

El encuentro se realizó este miércoles y tuvo como objetivo destrabar el conflicto entre el Ejecutivo y el sector universitario. La discusión se dio en medio de los reclamos por la aplicación de la ley de financiamiento y una demanda ante la Corte para que el Gobierno cumpla con la normativa.

Según el documento firmado por las partes, el Poder Ejecutivo Nacional transferirá a las universidades nacionales los fondos necesarios para garantizar un incremento de la masa salarial del 24,33%.

Ese aumento se aplicará en dos tramos: un 21,33% en junio sobre los básicos vigentes a mayo de 2026 y un 3% en octubre sobre los básicos de septiembre de 2026.

Desde el Gobierno indicaron que la recomposición contempla el desfasaje de 2025, la inflación acumulada hasta mayo de 2026 y una recomposición del 7% a cuenta de la pérdida de poder adquisitivo registrada durante 2024.

Docentes universitarios anunciaron un paro de 48 horas y una nueva Marcha Federal. Reclamo de las universidades (foto archivo).

Paritarias, hospitales y becas

Las partes también acordaron convocar a paritarias del sector docente y no docente para continuar con la discusión salarial. Además, se estableció que esos encuentros deberán realizarse con una periodicidad que no podrá superar los tres meses.

El acuerdo incluye una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de este mes. También se dispuso un incremento de $50.000 millones para 2026 en la partida destinada a hospitales universitarios.

En cuanto a las becas estudiantiles, se estableció una actualización del 50% en las Becas Manuel Belgrano desde este mes.

Con este entendimiento, el Gobierno y las universidades buscan avanzar en una salida al conflicto por el financiamiento del sistema universitario público.