ADIUNJu anunció una nueva semana de paro universitario en Jujuy

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy ( ADIUNJu ) confirmó una nueva medida de fuerza que se extenderá del 16 al 20 de junio, en el marco del conflicto salarial y presupuestario que atraviesan las universidades nacionales.

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La decisión fue adoptada por la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica), que denunció la falta de respuestas por parte del Gobierno nacional y alertó que el inicio y normal funcionamiento del segundo cuatrimestre podría verse afectado si la situación no se revierte.

Desde el sector docente sostienen que la crisis universitaria continúa agravándose debido a la ausencia de convocatorias a paritarias, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la insuficiencia de recursos destinados al funcionamiento de las casas de estudio.

En ese sentido, remarcaron que los ingresos de los trabajadores universitarios se encuentran "pulverizados" por la inflación acumulada y señalaron que la falta de actualización presupuestaria compromete el desarrollo de las actividades académicas, científicas y de extensión.

Sin negociaciones en curso

CONADU Histórica aseguró que actualmente no existe ninguna instancia formal de negociación con el Gobierno nacional para abordar los reclamos del sector.

Además, rechazó cualquier intento de condicionar las demandas gremiales o de desalentar las acciones judiciales impulsadas para defender el financiamiento y el funcionamiento del sistema universitario público.

Según expresaron, la falta de respuestas oficiales profundiza la incertidumbre de cara al segundo semestre del año académico.

Peligra el segundo cuatrimestre

La federación docente advirtió que, de mantenerse el escenario actual, el inicio y el normal desarrollo del segundo cuatrimestre podrían verse seriamente comprometidos.

Por ese motivo, convocaron a continuar con las medidas de protesta y las acciones de visibilización para reclamar una solución a los problemas salariales y presupuestarios que afectan a las universidades nacionales.

Desde la organización también destacaron la masiva participación registrada durante la movilización del 3 de junio, al considerar que la presencia de miles de personas en las calles refleja el respaldo social a la defensa de la universidad pública.