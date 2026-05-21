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21 de mayo de 2026 - 14:02
País.

Docentes anunciaron un paro nacional universitario del 26 al 30 de mayo

El paro nacional tendrá alcance en universidades públicas de todo el país y estará acompañada por actividades y jornadas de visibilización

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Docentes anunciaron un paro nacional universitario del 26 al 30 de mayo

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La decisión se definió durante el Plenario de Secretarías Generales de la federación y estará acompañada por distintas actividades, jornadas de visibilización y acciones públicas en varias provincias.

La medida alcanzará a universidades nacionales de todo el país, incluida la Universidad Nacional de Jujuy, donde ADIUNJu forma parte de la federación sindical convocante.

Qué dijeron desde CONADU Histórica

Desde la organización destacaron la amplia participación registrada durante la última Marcha Federal Universitaria realizada en diferentes puntos del país.

El plenario calificó como “profundamente positivo” el balance de las movilizaciones y resaltó el acompañamiento de estudiantes, docentes y trabajadores universitarios.

Además, señalaron que las jornadas volverán a realizarse en simultáneo en distintas universidades nacionales durante la semana del paro.

Cómo será la medida en universidades públicas

La federación adelantó que el paro nacional incluirá acciones y actividades de difusión en cada universidad.

También indicaron que durante esos días se abrirán espacios de debate para definir futuras medidas vinculadas al cierre del primer cuatrimestre y al inicio del segundo semestre académico.

En el comunicado difundido tras el plenario, CONADU Histórica ratificó además su postura en defensa de la universidad pública, gratuita y con ingreso irrestricto.

La medida tendrá impacto en el funcionamiento habitual de universidades públicas de todo el país durante la última semana de mayo.

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