Comenzó el paro nacional universitario durante toda esta semana con actividades - Imagen de archivo

La docencia universitaria llevará adelante un paro nacional entre el 16 y el 21 de marzo , en reclamo por mejoras salariales y mayor financiamiento para las universidades públicas. En Jujuy, la medida fue anunciada por ADIUNJu , que convocó a todos los docentes universitarios de la provincia a adherirse a la protesta.

Política. Docentes convocaron a un paro por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario: cuándo es

La medida de fuerza se realizará sin asistencia a los lugares de trabajo y estará acompañada por diversas actividades de visibilización durante toda la semana.

El paro fue convocado por la CONADU Histórica ante lo que consideran un grave deterioro salarial de la docencia universitaria , además del desfinanciamiento que atraviesa el sistema de educación superior.

Entre los principales reclamos se encuentran la recomposición salarial , el incremento del presupuesto universitario y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario , normativa que busca garantizar recursos para el funcionamiento de las universidades públicas.

Desde el sector docente señalaron que la situación económica impacta directamente en las condiciones laborales y en el desarrollo de las actividades académicas dentro de las casas de estudio.

Actividades de visibilización durante la semana

Durante los días que dure la medida de fuerza se realizarán acciones para visibilizar la situación de las universidades públicas y los reclamos del sector docente.

Según informaron desde ADIUNJu, algunas de estas actividades se llevarán adelante en conjunto con otros gremios universitarios locales y con el Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS).

El paro se enmarca en un plan de lucha a nivel nacional impulsado por la docencia universitaria en defensa de salarios dignos, mayor presupuesto para las universidades públicas y la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.