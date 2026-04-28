Allanaron 4 casas en Jujuy por una investigación internacional sobre explotación sexual infantil

Cuatro allanamientos simultáneos se realizaron en Jujuy en el marco de una investigación internacional orientada a combatir delitos vinculados a la explotación sexual de menores. Los procedimientos tuvieron lugar en las ciudades de Libertador General San Martín, San Pedro y Monterrico.

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Las medidas se concretaron durante la jornada como parte de la operación “Aliados por la Infancia V”, un despliegue coordinado entre distintos países y jurisdicciones que apunta a la detección y persecución de este tipo de delitos.

La causa se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, con intervención de equipos técnicos y personal policial de la Agencia Provincial de Delitos Complejos.

Según informó el Ministerio Público de la Acusación, los de los allanamientos se llevaron a cabo en Libertador General San Martín , mientras que los restantes se realizaron en San Pedro y Monterrico . La ejecución se dio de forma coordinada en distintos puntos.

Durante los operativos, se secuestraron diversos dispositivos electrónicos que serán analizados en el marco de la investigación. Entre los elementos incautados se encuentran teléfonos celulares, tablets, notebooks, memorias y dispositivos USB.

Las órdenes judiciales estuvieron orientadas al secuestro de material probatorio, por lo que no se registraron personas detenidas en esta instancia.

Allanamientos (1)

Investigación basada en reportes digitales

El origen de la investigación se vincula con reportes internacionales generados por plataformas digitales, entre ellas Google, que alertan sobre posibles contenidos de abuso sexual infantil.

Estos informes se canalizan a través de organismos nacionales y luego se distribuyen a cada jurisdicción para su análisis. A partir de esa información, se desarrollan tareas para identificar cuentas, dispositivos y domicilios.

Las actuaciones se enmarcan en lo establecido por el artículo 128 bis del Código Penal, que contempla delitos relacionados con la tenencia, distribución y comercialización de este tipo de material.

Un operativo con alcance internacional

La operación “Aliados por la Infancia V” se desarrolla de manera simultánea en 16 países, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, México, España, Francia, Panamá y Paraguay.

A nivel nacional, participan 17 provincias junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este contexto, Jujuy figura entre las jurisdicciones con mayor cantidad de objetivos en relación a su población.