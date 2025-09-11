jueves 11 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de septiembre de 2025 - 15:39
Atención.

Operativo especial de tránsito este viernes en Ciudad Cultural

Por la demarcación para la Pintada Estudiantil, este viernes habrá un operativo de tránsito en Ciudad Cultural.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Operativoespecial de tránsito este viernes en Ciudad Cultural

Operativo especial de tránsito este viernes en Ciudad Cultural

Este viernes 12 de septiembre habrá un operativo especial de tránsito en Ciudad Cultural por la Pintada Estudiantil de la FNE 2025. La Dirección de Tránsito y Transporte confirmó que la medida contempla la restricción del tránsito vehicular sobre la Avenida de los Estudiantes Jujeños.

Lee además
Foto archivo.
Jujuy.

FNE 2025: a días del primer desfile de carrozas, cómo están los canchones
FNE 2025: así será el operativo para trasladar las carrozas a Ciudad Cultural - Imagen de archivo 
Cuenta regresiva.

FNE 2025: cómo será el traslado de las carrozas a Ciudad Cultural

La medida será entre las 8 y las 17 horas, y el objetivo es garantizar el normal desarrollo de la jornada de demarcación de la zona de competencia de la pintada que está prevista para el sábado 13 de este mes en Alto Padilla.

Aclararon que más allá de estos cambios, no habrá modificaciones en los recorridos del transporte urbano de pasajeros, por lo que las líneas de colectivos continuarán prestando servicio de manera habitual con modalidad de día de semana o finde, según corresponda.

Solicitaron a los conductores y transeúntes que habitualmente transitan por la zona, prestar especial atención a la cartelería y al personal municipal apostado en el lugar, quienes estarán brindando orientación y colaborando con el ordenamiento del tránsito.

Operativo especial de tránsito este viernes en Ciudad Cultural por la Pintada Estudiantil (Archivo)
Operativo especial de tránsito este viernes en Ciudad Cultural por la Pintada Estudiantil (Archivo)

Operativo especial de tránsito este viernes en Ciudad Cultural por la Pintada Estudiantil (Archivo)

Cómo será la Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural

El Ente Autárquico Permanente, institución que organiza la FNE 2025, organiza la Pintada Estudiantil que se realizará el próximo sábado 13 de septiembre a las 9:30 horas en el predio de Alto Padilla en San Salvador de Jujuy.

La actividad que se realiza en ese sector de la capital jujeña, es uno de los eventos más esperados por los estudiantes. En la avenida, los jóvenes pueden pintar imágenes y consignas volcando su creatividad para la posteridad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2025: a días del primer desfile de carrozas, cómo están los canchones

FNE 2025: cómo será el traslado de las carrozas a Ciudad Cultural

Cuatro famosos estarán en la FNE 2025 con Canal 4 de Jujuy

FNE 2025: se podrá visitar las carrozas todos los días en Ciudad Cultural

FNE 2025: orden y las fotos de las candidatas para la Elección Capital

Lo que se lee ahora
Sin clases en Jujuy el jueves.
Educación.

Este jueves no hay clases en las escuelas de Jujuy: los detalles

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Eljujeño que llevó a Bolivia al Repechaje video
Eliminatorias.

El jujeño que llevó a Bolivia al Repechaje: "Lo más lindo que me tocó vivir en el futbol"

Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario
Oficial.

Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario

Foto archivo. video
Se viene.

FNE 2025: se podrá visitar las carrozas todos los días en Ciudad Cultural

San Salvador de Jujuy: arrestaron a dos hombres en pleno centro por amenazar a un policía
Capital.

San Salvador de Jujuy: arrestaron a dos hombres en pleno centro por amenazar a un policía

Sin clases en Jujuy el jueves.
Educación.

Este jueves no hay clases en las escuelas de Jujuy: los detalles

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel