Operativo especial de tránsito este viernes en Ciudad Cultural

Este viernes 12 de septiembre habrá un operativo especial de tránsito en Ciudad Cultural por la Pintada Estudiantil de la FNE 2025. La Dirección de Tránsito y Transporte confirmó que la medida contempla la restricción del tránsito vehicular sobre la Avenida de los Estudiantes Jujeños.

La medida será entre las 8 y las 17 horas, y el objetivo es garantizar el normal desarrollo de la jornada de demarcación de la zona de competencia de la pintada que está prevista para el sábado 13 de este mes en Alto Padilla.

Aclararon que más allá de estos cambios, no habrá modificaciones en los recorridos del transporte urbano de pasajeros, por lo que las líneas de colectivos continuarán prestando servicio de manera habitual con modalidad de día de semana o finde, según corresponda.

Solicitaron a los conductores y transeúntes que habitualmente transitan por la zona, prestar especial atención a la cartelería y al personal municipal apostado en el lugar, quienes estarán brindando orientación y colaborando con el ordenamiento del tránsito.

Operativo especial de tránsito este viernes en Ciudad Cultural por la Pintada Estudiantil (Archivo) Operativo especial de tránsito este viernes en Ciudad Cultural por la Pintada Estudiantil (Archivo) Cómo será la Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural El Ente Autárquico Permanente, institución que organiza la FNE 2025, organiza la Pintada Estudiantil que se realizará el próximo sábado 13 de septiembre a las 9:30 horas en el predio de Alto Padilla en San Salvador de Jujuy. La actividad que se realiza en ese sector de la capital jujeña, es uno de los eventos más esperados por los estudiantes. En la avenida, los jóvenes pueden pintar imágenes y consignas volcando su creatividad para la posteridad.

