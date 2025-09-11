jueves 11 de septiembre de 2025

11 de septiembre de 2025 - 18:43
Salud.

Instalarán una unidad del SAME permanente en Ciudad Cultural

Una unidad del SAME comenzará a funcionar este mes en Ciudad Cultural, que quedará durante todo el año.

Claudio Serra
Claudio Serra
Instalarán una unidad del SAME permanente en Ciudad Cultural (Foto ilustrativa)

Instalarán una unidad del SAME permanente en Ciudad Cultural (Foto ilustrativa)

La provincia, a través del Sistema de Asistencia Médica de Emergencia (SAME 107), instalará un tráiler que servirá como unidad médica en Ciudad Cultural, que comenzaría a funcionar la próxima semana para la FNE 2025, y quedaría de forma permanente en Alto Padilla.

El titular del SAME, Pablo Jure, confirmó que el tráiler está siendo acondicionado. “Nos está ayudando mucho el Ministerio de Infraestructura en cuanto a la base y al armado de algunos aspectos. Ya lo ploteamos y lo estamos equipando”, dijo y anticipó que estará lista cuando finalice la obra básica de soporte.

“Calculo que la semana que viene, o en 10 días a más tardar, para la Fiesta de los Estudiantes y los desfiles, ya estaría funcionando”, subrayó Jure, que detalló que la unidad funcionará con una guardia durante varias horas del día toda la semana.

Pablo Jure - Same
Pablo Jure - Same

Pablo Jure - Same

“Será de lunes a lunes. Habrá un enfermero desde las 9 o 10 de la mañana hasta las 9 o 10 de la noche”, y destacó que el profesional “va a estar para dar los primeros auxilios básicos. Se le va a sumar una ambulancia de la central, que va a ser base y va a estar las 24 horas”.

El trailer estará ubicado donde actualmente se encuentra la unidad de la policía, muy cerca de los baños del predio. “Un lugar estratégico que tiene salida, acceso y una operatividad bastante simple”, resaltó Jure. “Decidimos esto por el crecimiento de la cantidad de gente que está en Ciudad Cultural”.

Destacó que no solo por la FNE 2025 se instalará la unidad sanitaria, sino también para asistir a la gente que circula por el sector. “Ahora con la Ciudad de las Artes habrá casi 1.800 alumnos en la zona, más toda la gente que hace deporte y paseos”.

“Siempre está bueno que tengamos a mano asistencia. Aparte en la zona no tenemos un puesto de salud ni ninguna salita, directamente están los hospitales centrales, así que eso también le va a servir al barrio Ciudad de Nieva, al barrio Militar y también a Alto Padilla”, cerró.

El crecimiento del SAME

SAME 107 se inauguró el 28 de mayo de 2003 por iniciativa del doctor Juan Carlos Menichetti, quien se desempeñó como primer director hasta 2015. El servicio contaba con un equipo de 6 profesionales médicos, 24 profesionales en enfermería y 6 ambulancias, con base en el entonces cuartel de Bomberos en calle Sarmiento de la capital jujeña.

Bajo la dirección actual de Pablo Jure, el SAME 107 cuenta con un equipo de 900 personas, un total de 64 ambulancias y 14 móviles logísticos. personal logístico, administrativo, de farmacia, conductores, operadores, enfermeras y enfermeros, técnicos en emergencias pre hospitalarias, psicólogos, kinesiólogos y médicos.

En 2024, el SAME 107 dio respuesta a más de 98.194 emergencias, alcanzando 83.416 asistencias. Además, en coberturas multitudinarias, alcanzó 14.778 asistencias lo que representa un incremento del 28% en comparación con el año 2023. Asimismo, es de destacar el incremento del 94% en cantidad de asistencias desde la creación del servicio cuando se realizaron anualmente 5.442.

Las atenciones del sistema sanitario

El sistema recibe un promedio de 300 llamadas por día entre consultas, emergencias atendidas y tratamientos realizados. Además, se cumplen diariamente un promedio de 130 a 150 servicios realizados en Base Central, con 7 a 9 salidas de médicos entre consultas, emergencias atendidas y tratamientos realizados. La Red SAME lleva adelante entre 200 a 250 servicios diarios y en SAME Salud Mental recepcionó un total de 2671 llamados.

Con internación domiciliaria, servicio gratuito único en su tipo en el ámbito público a nivel nacional, lleva adelante el abordaje integral de personas en edad adulta como pediátrica con enfermedades paliativas o crónicas en San Salvador, Perico, San Pedro y Ledesma.

Se creó también el Área de Salud y Bienestar para acompañar a los agentes del SAME 107 a nivel físico, psicológico y social y se reforzó la unidad de Capacitación y Docencia con equipamiento y entrenamiento continuo.

