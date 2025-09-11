jueves 11 de septiembre de 2025

11 de septiembre de 2025 - 16:25
Internacional.

Encontraron muerto al turista argentino desaparecido en Río de Janeiro

Alejandro Ainsworth, de 54 años, fue encontrado muerto en Río de Janeiro tras varios días desaparecido. Su familia denunció vaciamiento de cuentas.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El cuerpo de Alejandro Ainsworth fue identificado este jueves por su familia. (Foto: TN).

El auto que fotografiaron desde el celular de Alejandro Ainsworth. (Foto: TN).

La búsqueda de Alejandro Ainsworth, el turista argentino de 54 años que había desaparecido en Río de Janeiro, terminó de la peor manera. Este jueves su familia confirmó que fue hallado muerto tras ser contactada por la policía para reconocer el cuerpo.

De acuerdo con fuentes de la investigación, Ainsworth habría sido secuestrado, y su entorno denunció que le vaciaron sus cuentas bancarias mientras se encontraba cautivo. Su caso había generado conmoción en las últimas horas, luego de varios días sin contacto desde que salió de su hospedaje en Copacabana el domingo por la noche.

lejandro Ainsworth.
Cómo fue el proceso de la investigación en Rio de Janeiro

Una cámara de seguridad registró a Ainsworth saliendo del lugar donde se hospedaba el domingo a las 23:44. Desde entonces, sus familiares no volvieron a tener noticias.

A las pocas horas, en la madrugada del lunes, comenzaron a registrarse movimientos sospechosos en sus cuentas: retiros por US$3500 y un préstamo de $4 millones de pesos argentinos. También hubo cambios de contraseñas y operaciones financieras que alertaron a sus hijos.

Ese mismo día, una foto tomada con el celular de Ainsworth mostró una camioneta abandonada en una zona inhóspita, similar a una favela. El teléfono del turista se mantuvo activo hasta las 21 del lunes, pero después no pudo ser rastreado.

La Policía de Turistas de Río de Janeiro inició un operativo especial para dar con su paradero. El Consulado argentino también notificó a las autoridades locales y acompañó a la familia en la búsqueda, que lamentablemente concluyó con la confirmación de su muerte.

Quién era Alejandro Ainsworth

Ainsworth, apodado “Alex” por sus amigos, había nacido en Campana y vivió en Saenz Peña (Tres de Febrero), aunque en los últimos años residía en Villa Urquiza (CABA).

Era licenciado en Administración de Empresas con orientación en Salud, egresado de ISALUD. Se desempeñaba como gerente administrativo en Laboratorios LIACE, además de trabajar en CROSMED y contar con más de dos décadas de experiencia en el sector salud.

En sus redes sociales solía compartir fotos de viajes, cenas familiares y encuentros con amigos. Su muerte en Brasil dejó consternados a sus allegados y reaviva el debate por la inseguridad que enfrentan turistas argentinos en destinos del exterior.

