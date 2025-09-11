Este jueves no hay clases en las escuelas de Jujuy: los detalles

El próximo jueves 11 de septiembre no habrá clases en las escuelas primarias de Jujuy debido a la conmemoración del Día del Maestro . Así lo establece el anuario escolar del Ministerio de Educación provincial, que además dispone la realización de un acto único en todos los establecimientos educativos el día previo, miércoles 10 de septiembre.

De acuerdo a la planificación oficial, el miércoles 10 de septiembre cada escuela llevará a cabo un acto en homenaje a los docentes. La ceremonia será la única actividad institucional de la jornada y se destinará a resaltar la figura de Domingo Faustino Sarmiento , considerado el “padre del aula” en Argentina.

Al día siguiente, jueves 11, no se dictarán clases en ninguno de los niveles primarios de la provincia , respetando el feriado educativo establecido en honor a los maestros.

domingo faustino sarmiento Domingo Faustino Sarmiento.

Por qué se celebra el Día del Maestro

El Día del Maestro se celebra en todo el país el 11 de septiembre, en recuerdo del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento en 1888. Sarmiento, nacido en San Juan en 1811, fue docente, escritor, político y presidente de la Nación entre 1868 y 1874.

Durante su vida trabajó intensamente para expandir el acceso a la educación pública y gratuita, convencido de que la instrucción era la base del progreso social. Bajo su mandato presidencial se crearon centenares de escuelas y se consolidaron instituciones de formación docente que marcaron el futuro del sistema educativo argentino.

Por ese motivo, cada año la fecha se convierte en un homenaje a los maestros y maestras que cumplen una tarea esencial en la formación de niños y jóvenes.

¿Quién fue Domingo Faustino Sarmiento?

Domingo Faustino Sarmiento fue un político, educador, escritor, periodista y militar argentino, considerado uno de los padres fundadores de la educación pública en el país. Nació en San Juan el 15 de febrero de 1811 y murió en Asunción, Paraguay, el 11 de septiembre de 1888.