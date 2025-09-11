jueves 11 de septiembre de 2025

11 de septiembre de 2025 - 07:07
Educación.

Este jueves no hay clases en las escuelas de Jujuy: los detalles

El Ministerio de Educación confirmó que el jueves no se dictarán clases en los niveles primarios de la provincia

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Sin clases en Jujuy el jueves.

Sin clases en Jujuy el jueves.

Cómo será la conmemoración en Jujuy

De acuerdo a la planificación oficial, el miércoles 10 de septiembre cada escuela llevará a cabo un acto en homenaje a los docentes. La ceremonia será la única actividad institucional de la jornada y se destinará a resaltar la figura de Domingo Faustino Sarmiento, considerado el “padre del aula” en Argentina.

domingo faustino sarmiento
Domingo Faustino Sarmiento.

Domingo Faustino Sarmiento.

Por qué se celebra el Día del Maestro

El Día del Maestro se celebra en todo el país el 11 de septiembre, en recuerdo del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento en 1888. Sarmiento, nacido en San Juan en 1811, fue docente, escritor, político y presidente de la Nación entre 1868 y 1874.

Durante su vida trabajó intensamente para expandir el acceso a la educación pública y gratuita, convencido de que la instrucción era la base del progreso social. Bajo su mandato presidencial se crearon centenares de escuelas y se consolidaron instituciones de formación docente que marcaron el futuro del sistema educativo argentino.

Por ese motivo, cada año la fecha se convierte en un homenaje a los maestros y maestras que cumplen una tarea esencial en la formación de niños y jóvenes.

¿Quién fue Domingo Faustino Sarmiento?

Domingo Faustino Sarmiento fue un político, educador, escritor, periodista y militar argentino, considerado uno de los padres fundadores de la educación pública en el país. Nació en San Juan el 15 de febrero de 1811 y murió en Asunción, Paraguay, el 11 de septiembre de 1888.

  • Fue un firme defensor de la educación universal, gratuita y obligatoria, convencido de que la instrucción era la base para el progreso de la Nación.
  • Ocupó la presidencia de la Argentina entre 1868 y 1874, período en el que impulsó reformas educativas, fomentó la inmigración y apoyó la modernización del país.
  • Su lema “civilización o barbarie” quedó plasmado en su obra más conocida, Facundo o Civilización y Barbarie, donde expuso su visión sobre la organización nacional y la necesidad de priorizar la educación y las instituciones frente al atraso rural.
  • Como periodista, escribió en distintos medios y fundó periódicos para difundir ideas de progreso y reformas.

