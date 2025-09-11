Corte parcial de tránsito en avenida Savio: en qué sector y hasta cuándo

Bacheo

Este jueves 11 de septiembre se encuentra restringida la circulación vehicular en la avenida General Savio, en San Salvador de Jujuy, por trabajos de mantenimiento de luminarias y tareas de bacheo, según informó la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad.

Embed - avenida Savio - Todojujuy El operativo, a cargo de la Dirección de Tránsito y Transporte, se desarrolla desde las 8 hasta las 14 horas en el tramo comprendido entre el Servicio Penitenciario y el acceso sur de la ciudad, en el sentido norte–sur.

bacheo avenida savio Durante la jornada, el tránsito se reduce a media calzada, lo que provoca demoras en la circulación. Por ello, se solicita a los automovilistas respetar la señalización, atender las indicaciones del personal de tránsito y circular con máxima precaución.

A raíz de las intervenciones, se aplican desvíos temporales para quienes transitan por avenida Savio. Las tareas buscan mejorar el sistema de iluminación y optimizar la calzada, con el objetivo de reforzar la seguridad vial en este corredor de alto tránsito.

Embed Mantenimiento también en Ruta Nacional 9 De manera simultánea, personal de Vialidad Nacional lleva adelante tareas de mantenimiento en la Ruta Nacional 9, en el tramo comprendido entre la estación de servicio YPF Milenium y el Puente Paraguay. Las obras consisten en la limpieza del muro de hormigón central. En este sector, la circulación también se ve reducida, por lo que se recomienda a los conductores mantener distancia de frenado, respetar las señalizaciones viales y circular con precaución hasta que finalicen los trabajos.

