jueves 11 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de septiembre de 2025 - 09:14
Atención.

Corte parcial de tránsito en avenida Savio: en qué sentido y hasta cuándo

Este jueves se realizan cortes parciales de tránsito en avenida Savio en San Salvador de Jujuy, por mantenimiento de luminarias y bacheo.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
bacheo avenida savio

A partir de las primeras horas de la mañana de este jueves 11 de septiembre, se implementó un corte parcial en la circulación vehicular sobre la avenida General Savio en San Salvador de Jujuy, debido a trabajos de mantenimiento de luminarias, según confirmó la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad.

Lee además
Trabajos enla avenida General Savio (Foto ilustrativa)
Atención conductores.

Trabajos en la avenida General Savio: cuándo y a qué hora
Accidente Fatal en la Avenida General Savio 
Trágico.

Accidente fatal en la Avenida General Savio: un hombre murió tras derrapar con su moto

Detalles del corte sobre Avenida Savio: cuándo es y en qué sector

El operativo encarado por de la Dirección de Tránsito y Transporte, será este jueves 11 de septiembre entre las 8 y las 14 horas. El tramo afectado es desde las instalaciones del Servicio Penitenciario hacia el acceso sur de la ciudad -sentido norte sur-.

El tránsito se reducirá a media calzada, por lo que se prevé demoras en la circulación. Por eso solicitaron a los automovilistas circular con máxima precaución, respetar la señalización colocada en la zona y atender las indicaciones del personal de tránsito.

trabajos avenida savio

A causa de las tareas de bacheo y mejoras en el sistema de iluminación del sector, los automovilistas deberán desviarse para poder retomar el recorrido por avenida Savio. Asimismo, solicitan circular por el sector con extrema precuación hasta que finalicen los trabajos indicados.

Mantenimiento sobre Ruta 9 hasta el Puente Paraguay

En otro sentido, desde Seguridad Vial anunciaron que este jueves también se llevan adelante tareas de mantenimiento por parte del personal de Vialidad Nacional sobre Ruta Nacional 9 en el tramo la estación de servicio YPF hasta el puente Paraguay.

Esto se debe a la limpieza del muro de hormigón central, por lo que, se recomienda a los conductores transitar con precaución, manteniendo la distancia apropiada de frenado, respetando las señalizaciones viales y las indicaciones del personal que realiza tareas de regularización del transito en el sector.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Trabajos en la avenida General Savio: cuándo y a qué hora

Accidente fatal en la Avenida General Savio: un hombre murió tras derrapar con su moto

Corte en avenida General Savio por trabajos de limpieza. ¿Qué tramo?

Atención conductores: operativo de limpieza en la avenida General Savio

En lo que va del 2025 ya se hicieron 15 mil castraciones en San Salvador de Jujuy

Lo que se lee ahora
Sin clases en Jujuy el jueves.
Educación.

Este jueves no hay clases en las escuelas de Jujuy: los detalles

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

EJESA anunció cortes programados. /Imagen ilustrativa
Energía.

Corte de luz para este jueves 11 de septiembre: lugares y horarios

Noelia Pace en Jujuy.
Medium.

¡Confirmado! Noelia Pace en Jujuy el 17 de octubre

La alumna atrincherada en la escuela de La Paz era víctima de bullying, según sus compañeros
Acoso escolar.

Pánico en la escuela de Mendoza: "La adolescente era víctima de bullying"

Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario
Oficial.

Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario

Eljujeño que llevó a Bolivia al Repechaje video
Eliminatorias.

El jujeño que llevó a Bolivia al Repechaje: "Lo más lindo que me tocó vivir en el futbol"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel