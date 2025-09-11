Corte parcial de tránsito en avenida Savio: en qué sentido y hasta cuándo

A partir de las primeras horas de la mañana de este jueves 11 de septiembre, se implementó un corte parcial en la circulación vehicular sobre la avenida General Savio en San Salvador de Jujuy, debido a trabajos de mantenimiento de luminarias, según confirmó la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad.

Detalles del corte sobre Avenida Savio: cuándo es y en qué sector El operativo encarado por de la Dirección de Tránsito y Transporte, será este jueves 11 de septiembre entre las 8 y las 14 horas. El tramo afectado es desde las instalaciones del Servicio Penitenciario hacia el acceso sur de la ciudad -sentido norte sur-.

El tránsito se reducirá a media calzada, por lo que se prevé demoras en la circulación. Por eso solicitaron a los automovilistas circular con máxima precaución, respetar la señalización colocada en la zona y atender las indicaciones del personal de tránsito.

trabajos avenida savio A causa de las tareas de bacheo y mejoras en el sistema de iluminación del sector, los automovilistas deberán desviarse para poder retomar el recorrido por avenida Savio. Asimismo, solicitan circular por el sector con extrema precuación hasta que finalicen los trabajos indicados.

Mantenimiento sobre Ruta 9 hasta el Puente Paraguay En otro sentido, desde Seguridad Vial anunciaron que este jueves también se llevan adelante tareas de mantenimiento por parte del personal de Vialidad Nacional sobre Ruta Nacional 9 en el tramo la estación de servicio YPF hasta el puente Paraguay. Esto se debe a la limpieza del muro de hormigón central, por lo que, se recomienda a los conductores transitar con precaución, manteniendo la distancia apropiada de frenado, respetando las señalizaciones viales y las indicaciones del personal que realiza tareas de regularización del transito en el sector. Embed

