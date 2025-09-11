jueves 11 de septiembre de 2025

11 de septiembre de 2025 - 08:47
Tránsito.

Así están las rutas este jueves 11 de septiembre: peregrinos, cortes, desvíos y choques

En este jueves 11 de septiembre te contamos el estado de las rutas de Jujuy. Cortes por trabajos sobre la calzada y hechos viales registrados en la mañana.

Peregrinos en las rutas
Paso de Jama en este miércoles 11de septiembre

El Paso de Jama fue habilitado ayer miércoles pasado el mediodía. Después de permanecer cerrado por condiciones meteorológicas adversas, el Paso de Jama volvió a habilitarse para el tránsito internacional entre Argentina y Chile.

  • Estado de transitabilidad en paso fronterizo de Jama: Máxima precaución al transitar
  • Habilitado ambos sentidos para todo tránsito
  • Clima: = despejado con vientos leves
  • Temperatura: = -1° c

Nuevo horario de atención complejo fronterizo:

  • De 09:00 hasta 19:00 hora argentina
  • De 08:00 hasta 18:00 hora chilena

Tareas de limpieza del muro de hormigón central

RN9 - tramo YPF Milemium hasta Puente Paraguay

Estado de transitabilidad: media calzada con precaución

Motivo: tareas de mantenimiento por parte del personal de vialidad nacional

Peregrino en las rutas de Jujuy

RN 34 - Altura Pampa Blanca hacia la provincia de Salta

Sentido: Norte-Sur

Estado de transitabilidad: con máxima precaución

Razón: peregrinos se encuentran recorriendo por banquina de RN 34 a pie

RN 34 – altura Cruce las Cañadas hacia la provincia de Salta

Sentido: Norte-Sur

Estado de transitabilidad: con máxima precaución

Razón: peregrinos se encuentran recorriendo por banquina de RN 34 a pie

RN 9 - desde Bárcena hasta Reyes

Sentido: Norte-.Sur

Estado de transitabilidad: con máxima precaución

Razón: peregrinos se encuentran recorriendo por banquina de RN 9 a pie

Peregrinación por el Señor y la Virgen del Milagro en Jujuy
Peregrinación por el Señor y la Virgen del Milagro en Jujuy

Peregrinación por el Señor y la Virgen del Milagro en Jujuy

Tramo RN 34 KM 1188 al 1190 intersección con RP 1 y RP 56 - San Pedro De Jujuy

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: Habilitado para todo tipo de transito

* RN 34 en sentido Sur - Norte, lo harán por rama derecha de acceso al puente, los conductores en sentido Norte - Sur, serán desviados por la rama izquierda de acceso a dicho puente

* Los vehículos que transiten por las Rutas Provinciales deberán incorporarse a la RN 34 por medio de las rotondas.

MOTIVO: obra autopista Ruta Nacional 34

RECOMENDACIONES: transitar con máxima precaución, reduciendo la velocidad, respetando las señalizaciones viales e indicaciones del personal que regula el tránsito en el sector.

Tramo 1188 al 1190 de la RN 34
Cortes por obras en la rutas nacional 34 Tramo 1188 al 1190 de la RN 34

Cortes por obras en la rutas nacional 34

Tramo 1188 al 1190 de la RN 34

Tramo RN 34 KM 1190,6 al 1192,6 - San Pedro de Jujuy

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: desvío de transito permanente

* Se implementara un desvío vehicular permanente en el km 1190,6 al km 1192,6 de la ruta nacional 34 a la altura de San Pedro de Jujuy, hasta que se completen los trabajos de construcción.

* En este sentido los vehículos que transiten por RN34 en sentido Sur-Norte deberán realizarlo por la rama izquierda y los conductores que lo realicen en sentido Norte-Sur, serán desviado por la rama derecha.

MOTIVO: obra autopista Ruta Nacional 34

RECOMENDACIONES: transitar con máxima precaución, reduciendo la velocidad, respetando las señalizaciones viales e indicaciones del personal que regula el tránsito en el sector.

Tramo RN 34 KM 1190,6 al 1192,6
Tramo RN 34 KM 1190,6 al 1192,6

Tramo RN 34 KM 1190,6 al 1192,6

Tramo RN 34 KM 1158 - intersección con RP 61- Manantiales

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: Habilitado para todo tipo de transito

MOTIVO: desvío vehicular por obra en autopista Ruta Nacional 34 desde día 07 al 31 de agosto

* Los vehículos que transiten por la Ruta Nacional 34, en sentido sur-norte deberán realizarlo por la rama derecha, hacer la rotonda y continuar por la rama izquierda por el desvió hasta empalmar a la derecha de la ruta nuevamente, en tanto, los conductores que lo realicen en sentido norte-sur, serán desviados por la rama derecha.

* Por su parte, los vehículos que transiten por Ruta Provincial 61, en sentido este-oeste, que se dirijan al S

RN 34 KM 1158
Estado de las rutas EN TRAMO RN 34 KM 1158 EN INTERSECCIÓN CON RP 61- ALT. LOC. MANANTIALES

Estado de las rutas

EN TRAMO RN 34 KM 1158 EN INTERSECCIÓN CON RP 61- ALT. LOC. MANANTIALES

Ruta Provincial Nº 4, intersección Airampo y Escuela N°190 Macedonio Graz

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: corte total con desvío RN 9 por barrio Los Molinos

MOTIVO: trabajos de construcción de puente sobre arroyo huaico grande por parte de vialidad de la prov.

Se informa a los señores conductores, transitar con precaución en dicho sector, debido a que en el lugar personal de vialidad provincial se encuentra realizando tareas de contrición de puente; se les recomienda circular con velocidad reducida, manteniendo la distancia apropiada de frenado, respetando las señalizaciones viales e indicaciones del personal de seguridad vial que realizan regulación de tránsito en el sector.

Cortes en el arroyo Huaico Grande
Cortes en el arroyo Huaico Grande

Cortes en el arroyo Huaico Grande

Transitable con precaución

  • RN34 ALT INTERSECCION CON RP61 ALT LOC. MANANTIALES DESVIO DE TRANSITO DESDE EL DIA 07 AL 31 DE AGOSTO
  • RN 52 DESDE SALINAS GRANDES HASTA EMPALME CON RP 70 - (PRESENCIA DE BACHES POR TRAMOS)
  • RN 52 KM 180 AL KM 188 (ACUMULACIÓN DE ARENA SOBRE LA CALZADA POR SECTORES)
  • RP N°4 ALT INTERSECCIÓN AIRAMPO Y ESC. 190, CORTE TOTAL CON DESVIOS POR RN9 B° LOS MOLINOS. POR CONTRUCCION DE PUENTE
  • RP 53 CAMINO A LOC. PUESTO VIEJO (TAREAS DE REPAVIMENTACIÓN)
  • RN 9 ALT CUESTA DE BARCENA HASTA LOC DE VOLCAN
  • RP 79 DESDE LOC EL MORENO HASTA RN 51 - SALTA
  • RP 78 DESDE LOC EL MORENO HASTA LAGUNA COLORADA
  • RP 83 TRAMO VALLE COLORADO HASTA VALLE GRANDE
  • CAMINO VECINAL DESDE SANTA CATALINA HASTA LOC. EL ANGOSTO RP 73 LOC PALCA DE APARZO
  • RP 73 LOC SANTA ANA
  • RP 73 LOC CASPALA
  • RN 40 DESDE LOC DE SUSQUES HASTA LOC PUESTO SEY
  • RN 40 ALT LOC CIENAGA DE PAICONE - DPTO SANTA CATALINA
  • RP 78 DESDE EL COLORADO HASTA PARAJE TUSKA
  • RP 13 LOC DE ITURBE
  • RP 4 ALT PUENTE ARROYO LAS PERAS
  • RP 70 DESDE RN 52 HASTA RN 51 - SALTA (KM 34, KM 38, KM 40) RP 70B DESDE RN 52 HASTA RN 51 - SALTA (KM 15 Y KM 53) RP 19 ALT NORMENTA - DPTO LEDESMA

