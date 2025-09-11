jueves 11 de septiembre de 2025

11 de septiembre de 2025 - 10:28
Fe.

Precaución en rutas de Jujuy por peregrinos rumbo al Milagro en Salta

Sectores de la RN 34 y 9 en la provincia de Jujuy se encuentran colmados de peregrinos que caminan rumbo a Salta.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
señor del milagro - peregrinos (2)
Lee además
asi estan las rutas este jueves 11 de septiembre: peregrinos, cortes, desvios y choques
Tránsito.

Así están las rutas este jueves 11 de septiembre: peregrinos, cortes, desvíos y choques
Sin clases en Jujuy el jueves.
Educación.

Este jueves no hay clases en las escuelas de Jujuy: los detalles

señor del milagro - peregrinos (3)

Sectores con peregrinos en diversas rutas de Jujuy

Actualmente, se registran grupos de fieles en:

  • RN 34, altura Pampa Blanca – sentido norte-sur.
  • RN 34, altura Cruce Las Cañadas – sentido norte-sur.
  • RN 9, desde Bárcena hasta Reyes – sentido norte-sur.

En todos estos tramos, el tránsito es normal pero requiere precaución, ya que los peregrinos marchan a pie en banquina. Las autoridades solicitan a los automovilistas respetar la señalización, reducir la velocidad y mantener distancia para evitar incidentes.

señor del milagro - peregrinos (1)

Santa Victoria Oeste: la peregrinación más extensa

Entre las caravanas más emblemáticas se encuentra la de Santa Victoria Oeste, que partió el 1° de septiembre desde esta localidad salteña situada en los Valles. Hoy los caminantes avanzan por la RN 9, en San Salvador de Jujuy rumbo a la Catedral Basílica de Salta.

La travesía supera los 500 kilómetros y atraviesa quebradas, yungas y pasos a más de 4.000 metros de altura. Antes de partir, los peregrinos recibieron la bendición frente a la parroquia Santiago Apóstol y emprendieron 13 días de caminata en los que la oración, el esfuerzo físico y la solidaridad marcan el camino.

Embed - Peregrinos rumbo a Salta por el Señor y la Virgen del Milagro - todojujuy

“Los primeros días fueron los más duros” comentaban los peregrinos; largas distancias, clima variable y exigencia física. Sin embargo, cada etapa se convierte en un encuentro espiritual, reforzado por la hospitalidad de comunidades rurales que reciben a los peregrinos con agua, alimentos y palabras de aliento.

La seguridad está garantizada por efectivos de la Policía, tanto de Jujuy como de Salta, que acompañan a la caravana con un teléfono satelital para responder ante emergencias. Voluntarios y familias también colaboran en el cuidado de los caminantes.

Salta se prepara para recibir una peregrinación sin precedentes en la festividad del Señor y la Virgen del Milagro.

Una fiesta de fe que une al NOA

El Milagro en Salta es una de las festividades religiosas más convocantes del país, donde miles de fieles renuevan el “pacto de fidelidad” con el Señor y la Virgen, tradición que se remonta a 1692.

Este año, la Novena Solemne se desarrolla del 6 al 14 de septiembre y la Fiesta Central tendrá lugar el 15 de septiembre, con la multitudinaria procesión por las calles salteñas.

