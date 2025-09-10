Taekwondo en Jujuy: más de 1.500 atletas llegan para el torneo nacional este fin de semana Jujuy será sede del Campeonato Argentino de Taekwondo ITF este fin de semana Jujuy será sede del Campeonato Argentino de Taekwondo ITF este fin de semana Jujuy será sede del campeonato argentino de taekwondo este fin de semana

Este fin de semana, la provincia de Jujuy recibirá uno de los eventos deportivos más importantes del año: el Campeonato Argentino de Taekwondo, considerado el certamen más federal y convocante del país. Con la participación de 1.500 competidores, entre ellos 400 cinturones negros y 50 clasificados al Mundial de Italia, la expectativa es enorme tanto para los atletas como para el público.

taekwondo Jujuy será sede del campeonato argentino de taekwondo este fin de semana Según explicó Adolfo Villanueva, uno de los organizadores, el torneo se viene preparando desde hace más de un año junto a Daniel Carle y su equipo. El sábado abrirán la jornada los infantiles desde los 5 años, al mediodía competirán las categorías de 16 y 17 años, y por la tarde-noche será el turno de los mayores con cinturones de color.

El domingo quedará reservado para las competencias de cinturones negros, con pruebas de formas (tul), combates y modalidades por equipo. A diferencia de otras ediciones, no habrá pruebas de rotura ni salto por cuestiones de tiempo.

Campeonato Argentino de Taekwondo ITF Jujuy será sede del Campeonato Argentino de Taekwondo ITF este fin de semana Jujuy, sede del Campeonato Argentino de Taekwondo La magnitud del evento es inédita, 1.200 atletas llegarán desde distintas provincias y 300 serán locales, lo que promete un clima vibrante en la Federación de Básquet. El espacio, sin embargo, quedará chico para la dimensión de la convocatoria, ya que se esperan cerca de 5.000 personas entre competidores, familiares y público en general.

Embed - Pedro Ruiz Coordinador Secretaría de Deportes Villanueva advirtió que las tribunas estarán colmadas desde temprano: “Cada competidor viene con su papá, su mamá y hasta con sus abuelos. Se transforma en una verdadera fiesta familiar que multiplica la concurrencia”. Con este marco, Jujuy se prepara para vivir un fin de semana donde el taekwondo será protagonista absoluto, combinando deporte, disciplina y pasión en un evento que promete quedar en la historia del deporte nacional.

