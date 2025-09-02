Jujuy será sede del Campeonato Argentino de Taekwon-do 

El arte marcial volverá a tener a la provincia como sede de su máxima cita nacional con la realización del XXXVI Campeonato Argentino FAAT 2025 de Taekwon-do , que se disputará los días 12, 13 y 14 de septiembre en el Estadio Federación de Básquet.

Este certamen es considerado el más importante del calendario nacional de Taekwon-do , no se celebraba en Jujuy desde hace 15 años, lo que marca un hecho histórico para la disciplina en la región y para los taekwondistas.

Se espera la presencia de más de 2.500 competidores , acompañados por entrenadores y familias provenientes de distintos puntos del país. Además, participarán maestros de gran trayectoria, referentes de la Federación y reconocidos exponentes internacionales.

Entre los protagonistas destacados que llegarán a nuestra provincia, estarán competidores mundialistas, el cuerpo técnico del seleccionado argentino y la Selección Nacional, que utilizará la competencia como preparación para el Mundial de Italia 2025.

El torneo es organizado por la Asociación Taekwon-do Jujuy y supervisado por la Federación de Asociaciones Argentinas de Taekwon-do (FAAT), que garantiza la reglamentación y el desarrollo del campeonato con las normativas de esas organizaciones.

De esta manera, Jujuy vuelve a ser anfitrión del Taekwon-do argentino y se transforma en punto de encuentro de atletas, maestros y familias en un fin de semana que promete emociones dentro y fuera del tatami y grandes exhibiciones.