sábado 23 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de agosto de 2025 - 12:01
Gesta FHistorica.

Carlos Sadir pidió un reconocimiento nacional para el Éxodo Jujeño

El gobernador Carlos Sadir encabezó el desfile por el 213° aniversario del Éxodo Jujeño y destacó el sacrificio histórico del pueblo.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Carlos Sadir pidió reconocimiento nacional para el Éxodo Jujeño.

Carlos Sadir pidió reconocimiento nacional para el Éxodo Jujeño.

El gobernador Carlos Sadir participó este 23 de agosto del tradicional desfile en honor al 213° aniversario del Éxodo Jujeño y resaltó la trascendencia de la gesta histórica que marcó el rumbo de la independencia argentina. Acompañado por autoridades provinciales, municipales, representantes escolares y más de dos mil gauchos, el mandatario hizo hincapié en la necesidad de dar al acontecimiento un reconocimiento a nivel nacional.

Lee además
Jujuy vivió una multitudinaria Marcha Evocativa en honor al Éxodo Jujeño
Programa oficial.

213° Aniversario del Éxodo Jujeño: cronograma completo, marcha, quema y desfile
Tradicional desfile por el Éxodo Jujeño (Foto de archivo) 
Patria.

Hoy es el 213° Aniversario del Éxodo Jujeño: horario del desfile y cortes de tránsito

En ese sentido, sostuvo: “El Éxodo Jujeño debe tener un reconocimiento nacional que hoy no tiene. Cuando uno ve el sacrificio del pueblo jujeño de marchar y abandonar Jujuy, aportando a la independencia, tenemos que contarlo más, mostrarlo más y que los argentinos lo reconozcan”.

Carlos Sadir - Gobernador

Un ejemplo de unidad y sacrificio

El gobernador subrayó la dimensión social y cultural del Éxodo. “El mensaje es saber, conocer e imitar. Si hay algo que pasó en aquel tiempo fue un desapego por las cosas y la unión para salir de Jujuy, hacer ese éxodo. Es un ejemplo que tenemos que seguir: estar unidos, hacer un esfuerzo por Jujuy”, expresó.

Sadir también valoró la participación ciudadana en las celebraciones: “La marcha evocativa fue impresionante y cada año se supera. Hay un gran sentimiento de los jujeños por el Éxodo y está bien que crezca. Todos tenemos el deber de contarlo, estudiarlo, saberlo”.

El norte y su reivindicación

Finalmente, el mandatario hizo un llamado a la integración federal y a la inversión en infraestructura para la región. “Los gobernadores del norte siempre resaltamos la importancia del norte, que siempre estuvo un poco olvidado. Queremos reivindicar el sacrificio que merecemos, que el reconocimiento vuelva en obras de infraestructura y conectividad, más allá del reconocimiento histórico a la gente y a lo que hicimos los jujeños por la independencia”, concluyó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

213° Aniversario del Éxodo Jujeño: cronograma completo, marcha, quema y desfile

Hoy es el 213° Aniversario del Éxodo Jujeño: horario del desfile y cortes de tránsito

Recordaron el 213° aniversario del Éxodo Jujeño con un acto en Plaza Belgrano

Multitudinario desfile por el 213° aniversario del Éxodo Jujeño en Alto comedero

Qué es el Éxodo Jujeño: la gesta heroica que marcó la independencia

Lo que se lee ahora
Tradicional desfile por el Éxodo Jujeño (Foto de archivo)  video
Patria.

Hoy es el 213° Aniversario del Éxodo Jujeño: horario del desfile y cortes de tránsito

Por  Federico Franco

Las más leídas

Foto gentileza Fer Sports. video
Jujuy.

Terrible incendio en el ingreso a Perico: trabajan varias dotaciones de bomberos

Comunicado de EJESA por las intensas ráfagas de viento zonda  y cortes de luz en Jujuy video
Importante.

Comunicado de EJESA por las intensas ráfagas de viento zonda  y cortes de luz en Jujuy

Tradicional desfile por el Éxodo Jujeño (Foto de archivo)  video
Patria.

Hoy es el 213° Aniversario del Éxodo Jujeño: horario del desfile y cortes de tránsito

Ana Garibaldi, la protagonista de En el barro, contó anécdotas de la China Suárez durante la filmación de la serie. video
Streaming.

La actriz Ana Garibaldi, estrella de "En el Barro", detalló como fue el rodaje con la China Suárez

Hornitos del Éxodo Jujeño.
Festival.

Comenzaron Los Hornitos 2025: grilla de artistas y todo lo que tenés que saber

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel