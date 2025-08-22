213° Aniversario del Éxodo Jujeño: cronograma completo, marcha, quema y desfile

En el marco del 213° Aniversario del Éxodo Jujeño (1812-2025), son múltiples las actividades oficiales para rendir homenaje a la gesta histórica que marcó la identidad del pueblo jujeño y el camino hacia la libertad de la Patria.
El Éxodo Jujeño es uno de los eventos más esperados por todos los capitalinos y quienes llegan desde el interior de la provincia. En esta nota detallamos todos los eventos que se realizarán desde mañana hasta el domingo.
PROMO DESFILE TRANSMISION CANAL 4
Llega una nueva edición de la Marcha Evocativa
La conmemoración arranca hoy viernes 22 de agosto por la noche con la tradicional Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño.
Este acto repleto de simbolismo convoca a miles de jujeños ataviados con vestimenta de época y antorchas encendidas, evocando el sacrificio del pueblo liderado por el general Manuel Belgrano. Es una de las manifestaciones patrióticas más destacadas en Jujuy, con amplia presencia de instituciones educativas, fuerzas de seguridad y agrupaciones gauchas.
Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño: fecha, horarios y recorrido de la 70° edición
Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño: fecha, horarios y recorrido de la 70° edición
Actividades del 23 de agosto
El sábado 23 de agosto será el turno de los actos centrales. La jornada iniciará en Plaza Belgrano con el acto protocolar a partir de las 8.30. En tanto a las 9.30, en avenida Forestal de barrio Alto Comedero, se desarrollará el desfile cívico, militar y gaucho, con la participación de instituciones educativas, fuerzas de seguridad y agrupaciones tradicionalistas.
La Municipalidad destacó la importancia de mantener viva la memoria del Éxodo Jujeño, recordando el sacrificio y la valentía de quienes protagonizaron aquella gesta heroica.
23 de agosto: cortes de tránsito por el desfile Cívico Militar y Gaucho en Alto Comedero
23 de agosto: cortes de tránsito por el desfile Cívico Militar y Gaucho en Alto Comedero
Programa oficial
10 aniversario del reconocimiento de la Bandera Nacional de la Libertad Civil, "Legado Belgraniano al pueblo de Jujuy" como símbolo patrio histórico - 213° Aniversario del Éxodo Jujeño 1812 - 2025
Conmemoración de la Gesta Heroica del Éxodo Jujeño
Viernes 22 de agosto
- 17:00 Hs. Concentración en Avenida Córdoba, Yaraví y J. Hernández.
- Marcha Evocativa del Éxodo
- 19:00 Hs. Se inicia la marcha realizando el siguiente recorrido: desde Av. Córdoba, por calle Salta hasta llegar a la Fuente Cruz Chakana, del Puente San Martin, para posteriormente encolumnarse por
- Av. Urquiza, sentido norte-sur. hasta llegar a la Av. Canónigo Gorriti e Independencia, se detiene la Marcha Evocativa;
- 19:45 HS. Poder Judicial: Inauguración Iluminación Ornamental del Palacio de Tribunales. Continuación de la Marcha hasta el Puente Gorriti.
- 20:00 Hs. En el Puente Gorriti se ubicarán las Autoridades y se procederá a:
- Lectura del Bando del General Manuel Belgrano.
- . Quema simbólica (sobre el lecho del Rio Xibi Xibi).
- Se reinicia la Marcha por calle Jorge Newbery hasta Plaza de los Inmigrantes, donde se producirá la desconcentración.
- 21:00 HS. Cambio de Guardia. Explanada Casa de Gobierno
Sábado 23 de agosto
- 08:10 Hs. Plaza Belgrano
- Acto Protocolar
Concentración Agrupación de Banderas Banda Militar "Éxodo Jujeño" (RIM 20)
Sección de Honor Histórica (RIM 20)
Recepción de Autoridades
- Concentración de Delegaciones
Instituciones Escolares
Instituciones Gauchas
08:30 Hs. Ceremonia de Izar la Bandera Nacional y Bandera Nacional de la Libertad Civil
Himno Nacional Argentino
> Invocación Religiosa
Colocación de Ofrendas Florales
Toque de Silencio
Palabras Alusivas
Himno al Éxodo Jujeño
Retiro de Banderas de Ceremonia
> Traslado de Autoridades e Invitados al Palco Oficial ubicado en Av. Forestal del Barrio Alto Comedero
09:30 Hs. Av. Forestal Alto Comedero
> Desfile Civico, Military Gaucho
Tarde del sanado 23 de agosto
18:00 Hs. Plaza Belgrano
Ceremonia de Arriar la Bandera Nacional y Bandera Nacional de la Libertad Civil
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.