213° Aniversario del Éxodo Jujeño: cronograma completo, marcha, quema y desfile

Jujuy vivió una multitudinaria Marcha Evocativa en honor al Éxodo Jujeño

En el marco del 213° Aniversario del Éxodo Jujeño (1812-2025) , son múltiples las actividades oficiales para rendir homenaje a la gesta histórica que marcó la identidad del pueblo jujeño y el camino hacia la libertad de la Patria.

El Éxodo Jujeño es uno de los eventos más esperados por todos los capitalinos y quienes llegan desde el interior de la provincia. En esta nota detallamos todos los eventos que se realizarán desde mañana hasta el domingo.

La conmemoración arranca hoy viernes 22 de agosto por la noche con la tradicional Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño.

Este acto repleto de simbolismo convoca a miles de jujeños ataviados con vestimenta de época y antorchas encendidas, evocando el sacrificio del pueblo liderado por el general Manuel Belgrano. Es una de las manifestaciones patrióticas más destacadas en Jujuy, con amplia presencia de instituciones educativas, fuerzas de seguridad y agrupaciones gauchas.

Actividades del 23 de agosto

El sábado 23 de agosto será el turno de los actos centrales. La jornada iniciará en Plaza Belgrano con el acto protocolar a partir de las 8.30. En tanto a las 9.30, en avenida Forestal de barrio Alto Comedero, se desarrollará el desfile cívico, militar y gaucho, con la participación de instituciones educativas, fuerzas de seguridad y agrupaciones tradicionalistas.

La Municipalidad destacó la importancia de mantener viva la memoria del Éxodo Jujeño, recordando el sacrificio y la valentía de quienes protagonizaron aquella gesta heroica.

Programa oficial

10 aniversario del reconocimiento de la Bandera Nacional de la Libertad Civil, "Legado Belgraniano al pueblo de Jujuy" como símbolo patrio histórico - 213° Aniversario del Éxodo Jujeño 1812 - 2025

Conmemoración de la Gesta Heroica del Éxodo Jujeño

Viernes 22 de agosto

17:00 Hs. Concentración en Avenida Córdoba, Yaraví y J. Hernández.

Marcha Evocativa del Éxodo

19:00 Hs. Se inicia la marcha realizando el siguiente recorrido: desde Av. Córdoba, por calle Salta hasta llegar a la Fuente Cruz Chakana, del Puente San Martin, para posteriormente encolumnarse por

Av. Urquiza, sentido norte-sur. hasta llegar a la Av. Canónigo Gorriti e Independencia, se detiene la Marcha Evocativa;

19:45 HS. Poder Judicial: Inauguración Iluminación Ornamental del Palacio de Tribunales. Continuación de la Marcha hasta el Puente Gorriti.

20:00 Hs. En el Puente Gorriti se ubicarán las Autoridades y se procederá a:

Lectura del Bando del General Manuel Belgrano.

. Quema simbólica (sobre el lecho del Rio Xibi Xibi).

Se reinicia la Marcha por calle Jorge Newbery hasta Plaza de los Inmigrantes, donde se producirá la desconcentración.

21:00 HS. Cambio de Guardia. Explanada Casa de Gobierno

Sábado 23 de agosto

08:10 Hs. Plaza Belgrano

Acto Protocolar

Concentración Agrupación de Banderas Banda Militar "Éxodo Jujeño" (RIM 20)

Sección de Honor Histórica (RIM 20)

Recepción de Autoridades

Concentración de Delegaciones

Instituciones Escolares

Instituciones Gauchas

08:30 Hs. Ceremonia de Izar la Bandera Nacional y Bandera Nacional de la Libertad Civil

Himno Nacional Argentino

> Invocación Religiosa

Colocación de Ofrendas Florales

Toque de Silencio

Palabras Alusivas

Himno al Éxodo Jujeño

Retiro de Banderas de Ceremonia

> Traslado de Autoridades e Invitados al Palco Oficial ubicado en Av. Forestal del Barrio Alto Comedero

09:30 Hs. Av. Forestal Alto Comedero

> Desfile Civico, Military Gaucho

Tarde del sanado 23 de agosto

18:00 Hs. Plaza Belgrano

Ceremonia de Arriar la Bandera Nacional y Bandera Nacional de la Libertad Civil