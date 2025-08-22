La Escuela Belgrano realizó su propia Marcha Evocativa: las fotos

Más de 300 estudiantes pertenecientes a la Escuela N°1 "General Manuel Belgrano", participaron de la Marcha Evocativa realizadas por ellos mismos por las calles del centro capitalino, rindiendo homenaje al General Manuel Belgrano y al pueblo jujeño.

Liliana Morales, docente de quinto grado, explicó que el proyecto involucra no solo la confección de vestimentas alusivas, sino también un abordaje pedagógico integral que atraviesa distintas áreas del conocimiento: “En matemáticas hemos trabajado las vestimentas que ellos llevan, utilizando figuras geométricas, distintas medidas y cálculos que fueron desarrollando durante todo el mes de agosto”, detalló.

En total, son 90 los alumnos de quinto grado que participan activamente, aunque la cifra asciende a más de 300 cuando se suman todas las secciones de la institución. Cada estudiante lleva con orgullo la indumentaria confeccionada, en una representación que fortalece la identidad escolar y el sentido de pertenencia.

“Todos están caracterizados, muy contentos, porque sienten que la escuela los representa a ellos mismos. Y esa identidad se vincula con la figura de Belgrano y con los valores que transmitió a lo largo de la historia” , subrayó Morales.

El trabajo pedagógico comenzó en junio y se extendió hasta este mes de agosto, durante este tiempo, los chicos investigaron la vida del prócer, su obra y su legado, integrando saberes de historia, tecnología, matemáticas y geometría, entre otras materias.

“Es una combinación de esfuerzos que culmina en la marcha, donde se reflejan la creatividad, el aprendizaje y el compromiso de los estudiantes”, concluyó la maestra.

Marcha Evocativa . Escuela Belgrano

¿Qué es la Marcha Evocativa?

La Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño es un acto histórico y cultural que se realiza cada año en la provincia de Jujuy para recordar el Éxodo Jujeño de 1812, un episodio clave de la Guerra de Independencia argentina.

El evento consiste en una representación nocturna en la que miles de personas marchan desde el casco céntrico de San Salvador de Jujuy hacia el sur, siguiendo la antigua ruta hacia Tucumán. Los participantes, vestidos con ropas de época y portando antorchas, recrean la retirada masiva que encabezó el general Manuel Belgrano junto al pueblo jujeño, cuando debieron abandonar la ciudad y arrasar cultivos, viviendas y recursos para no dejar nada que pudiera ser aprovechado por las tropas realistas que avanzaban desde el Alto Perú