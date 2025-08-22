viernes 22 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de agosto de 2025 - 12:28
Éxodo Jujeño.

La Escuela Belgrano realizó su propia Marcha Evocativa: las fotos

Los alumnos de la Escuela N°1 "General Manuel Belgrano", recrearon la Marcha Evocativa por las calles del centro de San Salvador de Jujuy, acompañados de docentes y padres.

Por  Analía Farfán
Marcha Evocativa Escuela Belgrano

Más de 300 estudiantes pertenecientes a la Escuela N°1 "General Manuel Belgrano", participaron de la Marcha Evocativa realizadas por ellos mismos por las calles del centro capitalino, rindiendo homenaje al General Manuel Belgrano y al pueblo jujeño.

Lee además
Cortes en el tránsito por Éxodo Jujeño (Foto ilustrativa) 
San Salvador de Jujuy.

Operativos de tránsito por el Éxodo Jujeño: cuándo, dónde y cómo serán
Agenda de actividades por la semana del Éxodo Jujeño
Para anotar.

Agenda de actividades por la semana del Éxodo Jujeño

Marcha Evocativa - Escuela Belgrano

Liliana Morales, docente de quinto grado, explicó que el proyecto involucra no solo la confección de vestimentas alusivas, sino también un abordaje pedagógico integral que atraviesa distintas áreas del conocimiento: “En matemáticas hemos trabajado las vestimentas que ellos llevan, utilizando figuras geométricas, distintas medidas y cálculos que fueron desarrollando durante todo el mes de agosto”, detalló.

En total, son 90 los alumnos de quinto grado que participan activamente, aunque la cifra asciende a más de 300 cuando se suman todas las secciones de la institución. Cada estudiante lleva con orgullo la indumentaria confeccionada, en una representación que fortalece la identidad escolar y el sentido de pertenencia.

Marcha Evocativa, Escuela Belgrano

“Todos están caracterizados, muy contentos, porque sienten que la escuela los representa a ellos mismos. Y esa identidad se vincula con la figura de Belgrano y con los valores que transmitió a lo largo de la historia”, subrayó Morales.

El trabajo pedagógico comenzó en junio y se extendió hasta este mes de agosto, durante este tiempo, los chicos investigaron la vida del prócer, su obra y su legado, integrando saberes de historia, tecnología, matemáticas y geometría, entre otras materias.

“Es una combinación de esfuerzos que culmina en la marcha, donde se reflejan la creatividad, el aprendizaje y el compromiso de los estudiantes”, concluyó la maestra.

Marcha Evocativa . Escuela Belgrano

¿Qué es la Marcha Evocativa?

La Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño es un acto histórico y cultural que se realiza cada año en la provincia de Jujuy para recordar el Éxodo Jujeño de 1812, un episodio clave de la Guerra de Independencia argentina.

El evento consiste en una representación nocturna en la que miles de personas marchan desde el casco céntrico de San Salvador de Jujuy hacia el sur, siguiendo la antigua ruta hacia Tucumán. Los participantes, vestidos con ropas de época y portando antorchas, recrean la retirada masiva que encabezó el general Manuel Belgrano junto al pueblo jujeño, cuando debieron abandonar la ciudad y arrasar cultivos, viviendas y recursos para no dejar nada que pudiera ser aprovechado por las tropas realistas que avanzaban desde el Alto Perú

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Operativos de tránsito por el Éxodo Jujeño: cuándo, dónde y cómo serán

Agenda de actividades por la semana del Éxodo Jujeño

Canal 4 transmitirá en vivo el desfile cívico-militar por el Éxodo Jujeño

213° Aniversario del Éxodo Jujeño: cronograma completo, marcha, quema y desfile

Hoy se realizará la Marcha Evocativa: recorrido, horario, cortes y todos los detalles

Lo que se lee ahora
Colegio del Salvador sin clases.
Atención.

Varios colegios de Jujuy no tendrán clases este viernes 22 de agosto

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Colegio del Salvador sin clases.
Atención.

Varios colegios de Jujuy no tendrán clases este viernes 22 de agosto

Hoy se realizará la Marcha Evocativa: recorrido, horario, cortes y todos los detalles
Jujuy.

Hoy se realizará la Marcha Evocativa: recorrido, horario, cortes y todos los detalles

El Polaco fue elegido como padre acompañante en el viaje de egresados.
Salud.

El Polaco está internado y no irá al viaje de egresados de su hija: qué le pasó

Una jujeña hizo el casting para salir en la serie En el barro. video
Netflix.

Una jujeña hizo el casting para la serie "En el barro" pero no quedó: el video

52 kilos de cocaína en La Quiaca. video
Narcotráfico.

La Quiaca: hallan más de 50 kilos de cocaína oculta en el tanque de un camión

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel