sábado 23 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de agosto de 2025 - 10:21
Celebración.

Recordaron el 213° aniversario del Éxodo Jujeño con un acto en Plaza Belgrano

Se llevó adelante la conmemoración del Éxodo Jujeño que marcó la gesta de la independencia en el día de su 213° aniversario.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Acto central del 23 de Agosto en Plaza Belgrano.

Acto central del 23 de Agosto en Plaza Belgrano.

Lee además
Canal 4transmitirá en vivo el desfile cívico-militar por el Éxodo Jujeño (Foto ilustrativa)
Sábado.

Canal 4 transmite en vivo el desfile cívico-militar y gaucho por el Éxodo Jujeño
Jujuy vivió una multitudinaria Marcha Evocativa en honor al Éxodo Jujeño
Programa oficial.

213° Aniversario del Éxodo Jujeño: cronograma completo, marcha, quema y desfile

Un homenaje a la gesta heroica

La ceremonia comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino y las palabras alusivas de la ministra de Educación, Miriam Serrano, que recordaron el sacrificio del pueblo jujeño en 1812, cuando bajo el liderazgo de Belgrano emprendió el éxodo para dejar tierra arrasada frente al avance realista.

Como parte del acto protocolar, las autoridades depositaron ofrendas florales a los pies del monumento a Manuel Belgrano, gesto que simbolizó el reconocimiento al prócer y a la población que acompañó la retirada heroica.

Entre los asistentes se encontraron jueces del Superior Tribunal de Justicia, legisladores provinciales y concejales capitalinos. También participaron funcionarios del gabinete provincial y representantes de instituciones intermedias. La ceremonia se desarrolló en un marco solemne y patriótico, con la presencia de vecinos y delegaciones escolares que dieron color a la jornada.

¿Qué es el Éxodo Jujeño?

El Éxodo Jujeño fue un hecho histórico ocurrido el 23 de agosto de 1812, durante la Guerra de la Independencia.

Ese día, por orden del general Manuel Belgrano, el pueblo de San Salvador de Jujuy y zonas cercanas abandonó la ciudad y arrasó con todo lo que quedaba a su paso: casas, cultivos, animales y provisiones. La estrategia fue tierra arrasada, para dejar sin recursos al ejército realista que avanzaba desde el Alto Perú.

La población jujeña, acompañada por las tropas patriotas, marchó hacia Tucumán en una retirada masiva que incluyó a mujeres, hombres, ancianos y niños. Fue un sacrificio enorme, ya que significaba dejar sus hogares y pertenencias, pero resultó clave para la causa independentista.

Gracias a esa decisión estratégica, Belgrano pudo reorganizar sus fuerzas y poco después obtuvo la victoria en la Batalla de Tucumán (24 de septiembre de 1812), que consolidó la resistencia revolucionaria en el noroeste.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Canal 4 transmite en vivo el desfile cívico-militar y gaucho por el Éxodo Jujeño

213° Aniversario del Éxodo Jujeño: cronograma completo, marcha, quema y desfile

Hoy es el 213° Aniversario del Éxodo Jujeño: horario del desfile y cortes de tránsito

Recordaron el 213° aniversario del Éxodo Jujeño con un acto en Plaza Belgrano

Qué es el Éxodo Jujeño: la gesta heroica que marcó la independencia

Lo que se lee ahora
Tradicional desfile por el Éxodo Jujeño (Foto de archivo)  video
Patria.

Hoy es el 213° Aniversario del Éxodo Jujeño: horario del desfile y cortes de tránsito

Por  Federico Franco

Las más leídas

Foto gentileza Fer Sports. video
Jujuy.

Terrible incendio en el ingreso a Perico: trabajan varias dotaciones de bomberos

Comunicado de EJESA por las intensas ráfagas de viento zonda  y cortes de luz en Jujuy video
Importante.

Comunicado de EJESA por las intensas ráfagas de viento zonda  y cortes de luz en Jujuy

Tradicional desfile por el Éxodo Jujeño (Foto de archivo)  video
Patria.

Hoy es el 213° Aniversario del Éxodo Jujeño: horario del desfile y cortes de tránsito

Ana Garibaldi, la protagonista de En el barro, contó anécdotas de la China Suárez durante la filmación de la serie. video
Streaming.

La actriz Ana Garibaldi, estrella de "En el Barro", detalló como fue el rodaje con la China Suárez

Hornitos del Éxodo Jujeño.
Festival.

Comenzaron Los Hornitos 2025: grilla de artistas y todo lo que tenés que saber

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel