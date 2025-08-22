Este viernes se realizó la Marcha Evocativa por las calles de la capital jujeña

image

image

image

La recreación de la histórica partida de los jujeños rumbo a Salta y Tucumán recorrió las principales calles del centro capitalino. La concentración de las delegaciones participantes fue a partir de las 17 horas en avenida Córdoba, entre El Yaraví y Martín Fierro.

marcha evocativa

Desde allí, la marcha avanzó por avenida Córdoba, por calle Salta, luego avenida Urquiza y Canónigo Gorriti, para concluir en el Puente Gorriti, reviviendo el espíritu de sacrificio y resistencia de aquel pueblo que abandonó su tierra para impedir el avance realista en 1812.

¿Qué es la Marcha Evocativa?

La Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño es un acto histórico y cultural que se realiza cada año en la provincia de Jujuy para recordar el Éxodo Jujeño de 1812, un episodio clave de la Guerra de Independencia argentina.

El evento consiste en una representación nocturna en la que miles de personas marchan desde el casco céntrico de San Salvador de Jujuy hacia el sur, siguiendo la antigua ruta hacia Tucumán. Los participantes, vestidos con ropas de época y portando antorchas, recrean la retirada masiva que encabezó el general Manuel Belgrano junto al pueblo jujeño, cuando debieron abandonar la ciudad y arrasar cultivos, viviendas y recursos para no dejar nada que pudiera ser aprovechado por las tropas realistas que avanzaban desde el Alto Perú.

Cortes de tránsito por la Marcha Evocativa

Los operativos comenzarán este viernes 22 de agosto con la Marcha Evocativa que abarcara varias calles. La concentración de las delegaciones está prevista en avenida Córdoba, entre El Yaraví y Martín Fierro, para luego continuar con la marcha por avenida Córdoba, calle Salta, avenida J.J. Urquiza y Canónigo Gorriti, para finalizar en el Puente Gorriti.

Cortes de tránsito desde las 17 horas

Av. Córdoba y Caídos por la Patria.

Av. Córdoba y El Yaraví.

España y Pje. Lerma.

España y Belgrano.

Alvear y Gral. Paz.

Otero y 19 de Abril.

19 de Abril y Pte. Gorriti.

Pte. Gorriti e Yrigoyen.

Sarmiento e Independencia.

Desvío del transporte público desde las 19 horas

La ida será por calles Dorrego, Jorge Newbery, Cnel. Iriarte, Av. J.M. Gorriti, Av. Pueyrredón, J. Newbery, Puente Tucumán, Av. Italia y Belgrano y luego el recorrido habitual, mientras la vuelta por Av. Santibañez, Cte. Pérez, Airampo, Av. Bolivia, Av. España, Patricias Argentinas y el recorrido habitual.

Estacionamiento prohibido desde las 12 horas

Córdoba entre Caídos por la Patria y Gral. Paz.

Salta entre Patricias Argentinas y Lavalle.

Urquiza entre Sarmiento y Rotonda Alvear.

Newbery entre Dorrego e Iriarte.

Desfile del 23 de agosto

23 de agosto: cortes de tránsito por el desfile Cívico Militar y Gaucho en Alto Comedero 23 de agosto: cortes de tránsito por el desfile Cívico Militar y Gaucho en Alto Comedero

El sábado 23 de agosto se concretará el Desfile Cívico-Militar y Gaucho, que se desarrollará sobre avenida Forestal en el barrio Alto Comedero, por lo que quedará prohibida la circulación y estacionamiento de vehículos en Av. Forestal desde Caimancito a El Chalicán.

Tradicional desfile por el Éxodo Jujeño (Foto de archivo)

Otras calles cortadas