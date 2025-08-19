El próximo sábado 23 de agosto se llevará adelante el Desfile Cívico-Militar y Gaucho en conmemoración a la gesta heroica del Éxodo Jujeño. El evento se desarrollará sobre la avenida Forestal, en el barrio Alto Comedero, y contará con la participación de instituciones educativas, agrupaciones gauchas y fuerzas de seguridad.
23 de agosto: cortes de tránsito por el desfile Cívico Militar y Gaucho en Alto Comedero
Calles con tránsito restringido
Para garantizar el normal desarrollo del desfile, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dispuso la prohibición de circulación y estacionamiento sobre Av. Forestal, en el tramo comprendido entre Caimancito y El Chalicán.
Además, estarán interrumpidas las siguientes intersecciones:
Cambios en los recorridos del transporte público
Las restricciones también afectarán a las líneas de colectivos que circulan por la zona. Las modificaciones serán las siguientes:
Recomendaciones para vecinos y asistentes
Desde el municipio se solicita a la comunidad circular con precaución, respetar las indicaciones del personal de tránsito y prever los tiempos de traslado. Al mismo tiempo, se invita a los vecinos y visitantes a participar de la jornada conmemorativa, que busca evocar la memoria colectiva del pueblo jujeño y rendir homenaje al Éxodo de 1812.
