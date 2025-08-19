Tradicional desfile por el Éxodo Jujeño (Foto de archivo)

El próximo sábado 23 de agosto se llevará adelante el Desfile Cívico-Militar y Gaucho en conmemoración a la gesta heroica del Éxodo Jujeño. El evento se desarrollará sobre la avenida Forestal, en el barrio Alto Comedero, y contará con la participación de instituciones educativas, agrupaciones gauchas y fuerzas de seguridad.

23 de agosto: cortes de tránsito por el desfile Cívico Militar y Gaucho en Alto Comedero 23 de agosto: cortes de tránsito por el desfile Cívico Militar y Gaucho en Alto Comedero Calles con tránsito restringido Para garantizar el normal desarrollo del desfile, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dispuso la prohibición de circulación y estacionamiento sobre Av. Forestal, en el tramo comprendido entre Caimancito y El Chalicán.

Además, estarán interrumpidas las siguientes intersecciones:

Forestal y Caimancito

Tte. Nívoli y Bolsán

Aguas Calientes y Yuto

Snopek y Yuto

Snopek y Bolsán

El Arenal y Yuto

Yuto y Pje. Arrayanal

Yuto y Mina 9 de Octubre

Yuto y Las Lajitas

Av. Forestal y El Chalicán

Colectora Av. Forestal y El Chalicán

Colectora Av. Forestal y Mina 9 de Octubre

Colectora Av. Forestal y Pje. Sin Nombre

Snopek y Colectora Av. Forestal

Cambios en los recorridos del transporte público Las restricciones también afectarán a las líneas de colectivos que circulan por la zona. Las modificaciones serán las siguientes: Líneas San Jorge 7 y 45 Ida: Av. Forestal – Tte. Vázquez – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – recorrido habitual. Vuelta: Av. Yuto – Tte. López – Av. Forestal – recorrido habitual.

Línea San Jorge 1 Ida: Av. Forestal – Tte. Vázquez – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – recorrido habitual.

Líneas El Urbano 48 y 48 Bis Ida: Av. Snopek – La Mendieta – El Chalicán – Av. Forestal – recorrido habitual. Vuelta: Av. Forestal – El Chalicán – Av. Yuto – Av. Snopek – recorrido habitual.

Recomendaciones para vecinos y asistentes Desde el municipio se solicita a la comunidad circular con precaución, respetar las indicaciones del personal de tránsito y prever los tiempos de traslado. Al mismo tiempo, se invita a los vecinos y visitantes a participar de la jornada conmemorativa, que busca evocar la memoria colectiva del pueblo jujeño y rendir homenaje al Éxodo de 1812.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.