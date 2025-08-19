martes 19 de agosto de 2025

19 de agosto de 2025 - 08:50
Festejos.

23 de agosto: cortes de tránsito por el desfile Cívico Militar y Gaucho en Alto Comedero

Llega un nuevo aniversario en donde se conmemora la gesta histórica del Éxodo Jujeño un 23 de agosto de 1812. El desfile será en Alto Comedero.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Tradicional desfile por el Éxodo Jujeño (Foto de archivo)&nbsp;

Tradicional desfile por el Éxodo Jujeño (Foto de archivo) 

El próximo sábado 23 de agosto se llevará adelante el Desfile Cívico-Militar y Gaucho en conmemoración a la gesta heroica del Éxodo Jujeño. El evento se desarrollará sobre la avenida Forestal, en el barrio Alto Comedero, y contará con la participación de instituciones educativas, agrupaciones gauchas y fuerzas de seguridad.

Calles con tránsito restringido

Para garantizar el normal desarrollo del desfile, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dispuso la prohibición de circulación y estacionamiento sobre Av. Forestal, en el tramo comprendido entre Caimancito y El Chalicán.

Además, estarán interrumpidas las siguientes intersecciones:

  • Forestal y Caimancito

  • Tte. Nívoli y Bolsán

  • Aguas Calientes y Yuto

  • Snopek y Yuto

  • Snopek y Bolsán

  • El Arenal y Yuto

  • Yuto y Pje. Arrayanal

  • Yuto y Mina 9 de Octubre

  • Yuto y Las Lajitas

  • Av. Forestal y El Chalicán

  • Colectora Av. Forestal y El Chalicán

  • Colectora Av. Forestal y Mina 9 de Octubre

  • Colectora Av. Forestal y Pje. Sin Nombre

  • Snopek y Colectora Av. Forestal

Cambios en los recorridos del transporte público

Las restricciones también afectarán a las líneas de colectivos que circulan por la zona. Las modificaciones serán las siguientes:

  • Líneas San Jorge 7 y 45

    • Ida: Av. Forestal – Tte. Vázquez – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – recorrido habitual.

    • Vuelta: Av. Yuto – Tte. López – Av. Forestal – recorrido habitual.

  • Línea San Jorge 1

    • Ida: Av. Forestal – Tte. Vázquez – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – recorrido habitual.

  • Líneas El Urbano 48 y 48 Bis

    • Ida: Av. Snopek – La Mendieta – El Chalicán – Av. Forestal – recorrido habitual.

    • Vuelta: Av. Forestal – El Chalicán – Av. Yuto – Av. Snopek – recorrido habitual.

Recomendaciones para vecinos y asistentes

Desde el municipio se solicita a la comunidad circular con precaución, respetar las indicaciones del personal de tránsito y prever los tiempos de traslado. Al mismo tiempo, se invita a los vecinos y visitantes a participar de la jornada conmemorativa, que busca evocar la memoria colectiva del pueblo jujeño y rendir homenaje al Éxodo de 1812.

